35$ par mois pour le service de vélopartage à Québec

À quelques semaines de la mise en service du tout nouveau service de vélopartage, le RTC annonce qu'il faudra débourser 35 $ par mois pour l'utiliser. L'abonnement mensuel à la carte OPUS ne donne pas accès aux vélos électriques. Il s'agit d'un service à part.

Les déplacements devront se faire à l'intérieur de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, il faut débourser quelques dollars de plus en fonction du temps d'utilisation. Ce qui est visé, ce sont des micros déplacements , explique le président du RTC, Rémy Normand. Il indique que le RTC s'est inspiré de ce qui se fait ailleurs pour déterminer la période de temps couverte par l'abonnement mensuel.

Pour la première année, on veut que les gens l'essaient, l'apprécient et y prennent goût. Une citation de :Rémy Normand, président du RTC

Il y aura dix stations et une centaine de vélos disponibles dans La Cité-Limoilou. Le RTC vient de préciser les endroits retenus. Le service sera par la suite étendu aux quartiers adjacents. Il semble peu probable que des stations de vélos électriques soient installées dans les banlieues.

Mettre des vélos électriques dans les banlieues, ça ne servira pas beaucoup , croit Rémy Normand. Le RTC a ciblé d'autres services complémentaires pour mieux les desservir, comme le service de Flexibus qui doit entrer en fonction à l'automne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Dix stations seront réparties dans la ville de Québec. Photo : Courtoisie/Ville de Québec

Pour ce qui est du vélopartage, il sera également possible de payer à la carte. Il en coûtera 6 dollars par déplacement.

Flexibus

Par ailleurs, le RTC vient d'octroyer un contrat à VIA Mobilité LLC pour mettre en place le service de transport à la demande, Flexibus. Il s'agit d'un service de réservation qui permet aux usagers d'obtenir un transport à partir de la maison vers le circuit d'autobus le plus près.

L'entreprise américaine qui a remporté l'appel d'offres est présente dans une vingtaine de pays dans le monde et dans plusieurs villes au pays. Elle arrive avec sa plateforme numérique qui va permettre d'enregistrer une foule d'informations pour rapidement améliorer le service à la clientèle.

L'application est géniale pour nous , s'exclame le directeur général du RTC, Alain Mercier. On va bénéficier de leur expertise pour notre nouveau service. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas seulement d'une application de réservation. Elle va permettre d'obtenir une rétroaction avec les clients.

Achalandage

Le retour à la normale dans les autobus de la Ville se fait attendre. Le confinement, le couvre-feu et la zone rouge foncé ont ralenti les efforts pour ramener une partie de la clientèle. Les autobus transportent environ 50 % des usagers prépandémie.

Le retour à l'école des élèves et des étudiants l'automne prochain réjouit le président du RTC. Le gouvernement du Québec a annoncé lundi que si les jeunes se font vacciner à plus de 75 % et qu'ils reçoivent deux doses, l'école en présentiel et sans distanciation sociale sera de nouveau permis dès septembre.

Pour le RTC, cela veut dire le retour de la clientèle principale. On fonde beaucoup d'espoir sur un retour à l'automne , confirme Rémy Normand.