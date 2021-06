[En direct] Le Nouveau-Brunswick fait le point sur la maladie neurologique inconnue

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, et des représentants des réseaux de santé Vitalité et Horizon, font une mise à jour sur le syndrome neurologique de cause inconnue.

Cette maladie dont on sait encore très peu de choses a causé la mort de six personnes jusqu’à présent. Les autorités médicales ont recensé 48 cas au total, principalement dans les régions de la Péninsule acadienne et de Moncton. Il s’agit d’hommes et de femmes dont l’âge varie entre 18 et 85 ans.

Certains symptômes sont similaires à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie cérébrale rare et mortelle. Toutefois, les tests effectués jusqu’à présent concluent qu’il ne s'agit pas d'une maladie à prions, comme celle de Creutzfeldt-Jakob. Les scientifiques se penchent sur la piste d’une origine environnementale.

La santé publique du Nouveau-Brunswick a récemment commencé à communiquer avec les personnes atteintes. À l’aide d’un questionnaire, elle espère obtenir des indices qui permettraient d’établir les causes de leurs difficultés.

Les principaux symptômes sont les suivants :