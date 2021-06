Les instructions pour créer une voiture de la GRC étaient disponibles un an après la tuerie de Portapique

Le gouvernement fédéral a retiré les instructions détaillées sur la façon précise de recréer une autopatrouille de la GRC d’un site web plus d’un an après qu’une réplique d’une voiture du corps policier ait aidé un tireur à traverser la Nouvelle-Écosse sans se faire repérer, tuant 22 personnes.

Le véhicule utilisé par le tireur a été la clé de l'une des pires tueries de masse au Canada.

Un site web du gouvernement fédéral - visité par le tireur avant le massacre d’avril 2020 - fournissait des informations sur le matériel nécessaire en plus des mesures et les couleurs précises pour créer des autocollants destinés aux voitures de la GRC.

Cela met réellement les gens en danger , a déclaré Tammy Oliver-McCurdie, qui a perdu sa sœur, Jolene Oliver, son beau-frère Aaron Tuck et sa nièce Emily Tuck lors des attaques de Portapique.

Il n'y a aucune excuse pour laisser les fichiers en ligne , a-t-elle ajouté.

CBC a fait le choix de ne pas partager les détails sensibles contenus dans ces documents et a retiré certaines spécifications des images publiées dans cet article.

Les détails ont été publiés sur le site de Services publics et Approvisionnement Canada. On y trouvait des appels d'offres de 2014 et de 2018 qui renvoyaient tous deux à des fichiers contenant des détails sur les dimensions et l'emplacement des autocollants destinés à identifier une voiture comme étant un authentique véhicule de la GRC.

Une partie de l'information pouvait être obtenue à partir d'une photo d'un véhicule de la GRC, mais les dimensions exactes des logos et les nuances de couleurs officielles n’y étaient précisées.

CBC a effectué une demande de renseignements sur ces fichiers lundi. Mercredi, les liens avaient disparu, remplacés par la phrase suivante : À la demande de l'entité d'approvisionnement, ce dossier a été retiré .

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a déclaré le 22 avril 2020, quelques jours après la fusillade, qu'il était très préoccupé par le fait que quelqu'un qui planifie de commettre des crimes puisse acquérir un uniforme de la GRC et des autocollants pour concevoir une fausse voiture de police.

Un porte-parole du ministre a affirmé cette semaine qu'il a agi pour s'assurer que les informations détaillées sur la conception des autocollants de la GRC soient retirées du site de de Services publics et Approvisionnement Canada .

Par ailleurs, un représentant de la GRC a avancé qu’un examen est en cours sur les procédures d’achat d’équipement qui pourraient permettre de se faire passer pour un policier.

J'ai été assez choqué que n'importe qui puisse y avoir accès, surtout à la lumière de ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse , a déclaré Darryl Davies, criminologue à l'Université Carleton d'Ottawa

Les avis d'appel d'offres ont été affichés alors que la GRC cherchait des fournisseurs de décalcomanies. Il semble toutefois qu'ils aient également fourni au tueur des instructions sur la façon de recréer une voiture de police.

CBC a d'abord fait état de la disponibilité des documents dans les jours qui ont suivi la fusillade en Nouvelle-Écosse. Les offres ont expiré il y a des années, et les dossiers pouvaient encore être trouvés par une simple recherche sur le web jusqu'à cette semaine.

De tels renseignements exclusifs seulement être accessibles par des entreprises dans le processus d’obtenir un contrat avec les services policiers et ayant une cote de sécurité appropriée, selon M. Davies.

Les services de police provinciaux du Québec et de l'Ontario, par exemple, ont tous deux affirmé à CBC que lorsqu'un processus d’appel d’offres est lancé pour le matériel d’autopatrouilles, les fournisseurs doivent se soumettre à un contrôle de sécurité.

La Sûreté du Québec ne communique pas les dimensions et les couleurs précises des autocollants seulement lorsque l’examen du fournisseur est terminé.

