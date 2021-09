Un drôle de soldat, de Mireille Noël

Qui suis-je?

Je suis née en 1957 dans les rues de Montréal, au cœur de la nuit, d’une mère lève-tôt et d’un père couche-tard. Enfance et adolescence évoluèrent dans un univers littéraire laissant libre cours à mes rêves de pays imaginaires. Adulte, je suis auteure et gestionnaire de projets culturels. J’ai publié un premier roman jeunesse avec Québec-Amérique ainsi que plusieurs nouvelles et récits en autoédition. Je travaille actuellement sur un roman avec trame historique.

Mon récit en quelques mots

Histoire vécue d’un jeune conscrit québécois arraché des feux de la rampe du Plateau-Mont-Royal et envoyé en Europe, au combat de boxe mondial hitlérien. L’amour protège le drôle de soldat rêveur et lui procure ses premières défaites et victoires.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai toujours été fascinée par cette période inoubliable que constitue la Seconde Guerre mondiale. Mon père ayant participé à cette épopée, le sujet a toujours été présent dans les souvenirs de mon enfance. Plusieurs documents, livres, magazines et images ornaient les rayons de nos bibliothèques. Depuis l’enfance, j’ai toujours été intriguée par cette guerre monstrueuse qui causa d’impardonnables génocides, particulièrement parmi le peuple juif et les Tziganes. Le pouvoir absolu occasionna également de multiples disparitions parmi les opposants politiques, les intellectuels, les homosexuels et les handicapés. Le clergé, les femmes et la jeunesse ont dû se plier à la dictature des nazis. Un drôle de soldat est mon clin d’œil afin d’honorer la participation de mon père à la Seconde Guerre mondiale.

Les premières lignes de mon récit

Jeannot vient d’avoir 21 ans. Beau jeune homme, pas très grand. Des cheveux blonds, quelque peu frisés, des yeux couleur noisette, rieurs et tendres. Collégien, il participe à différentes activités. La boxe le fascine. Sous le regard de son professeur, il s’entraîne avant les cours. Il excelle à la course à pied. Ses efforts sont tels qu’il se qualifie pour les compétitions provinciales du Canada. Batailleur, il remporte de belles médailles. Son établissement scolaire le félicite et ses copains sont fiers de lui. Une citation de :Extrait d'Un drôle de soldat, de Mireille Noël

