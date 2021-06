De plus en plus de parents sont désormais contraints de garder leur enfant à la maison, en raison notamment d’une pénurie de personnel dans ce réseau. Des groupes sont parfois fermés ou les heures d’ouverture sont réduites pour pallier ces problématiques.

On a un manque de personnel. Ce n’est pas nouveau, mais ça s’est aggravé avec la pandémie. Une citation de :Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Les parents, a ajouté le ministre Lacombe, ne comptent pas prendre, non plus, le nombre de vacances habituelles en raison de l’état d’urgence sanitaire . On ne peut pas les forcer , a-t-il avoué. Il est donc plus difficile, pour les services de garde, d'accorder des vacances aux éducatrices et de trouver suffisamment de remplaçants.

Comme nous l’avons rapporté, les règles sanitaires plus strictes dans les services de garde, en raison de l’apparition des variants au Québec, ont également des conséquences importantes. Des éducatrices peuvent être contraintes de s’isoler plus rapidement durant deux semaines.

Une demande a été faite auprès de la santé publique, a affirmé Mathieu Lacombe, pour assouplir les mesures sanitaires dans les services de garde cet été. Le personnel devra-t-il encore porter un masque ou une visière à la rentrée? Dans les prochaines semaines , le ministère de la Famille espère des nouvelles positives de l'équipe d'Horacio Arruda, à l'instar du plan récemment présenté pour le primaire et le secondaire.

Ils sont en train de regarder ça, ils veulent être prudents. On essaie de leur faire comprendre quels impacts ça peut avoir pour qu’il y ait une bonne balance des inconvénients qui soit faite , a-t-il précisé, en évoquant un casse-tête quotidien pour les parents et pour les installations éducatives.

Une crise énorme , selon le PQ

Il y a une crise énorme , a de son côté déploré la députée péquiste Véronique Hivon.

L’urgence , a-t-elle souligné, c'est de s’occuper aussi de ce qu’on lui dit [au ministre] depuis des années, la pénurie d'éducatrices, avec des moyens forts .

On a beau annoncer des places, s'il n'y a pas d'éducatrices, tout ça va être un château de sable qui va complètement s'écrouler. Une citation de :Véronique Hivon, députée du Parti québécois

Ça commande un rattrapage salarial massif, parce que ce travail-là le vaut et parce que la pénurie actuelle le commande , a-t-elle soutenu.

La mesure qui presse c’est de bonifier les salaires des éducatrices. Il faut les payer en conséquence, sinon on ne sortira pas de la crise , a de son côté clamé la députée de Québec solidaire Christine Labrie.

Je suis tannée que "monsieur ça-s’en-vient" nous demande d’être patient, qu’il dise aux parents et éducatrices d’être patients. Une citation de :Christine Labrie, députée de Québec solidaire

En point de presse, le ministre Lacombe, qui a décidé de donner un coup de pouce financier aux milieux familiaux, est resté prudent concernant les discussions entourant la prochaine convention collective.

C’est pas vrai qu’on peut régler des problèmes qui se sont construits en 10 ans en quelques semaines. Une citation de :Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

La négociation commence , a-t-il simplement lancé, en indiquant néanmoins que les gens peuvent être optimistes , sans plus de détails.