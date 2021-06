Une unité de soins intensifs néonatale plus moderne à Charlottetown

L’hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown veut investir 600 000 $ dollars dans l’achat d’équipements plus modernes pour son unité de soins intensifs néonatale.

De nouveaux incubateurs, quatre ventilateurs mécaniques et un nouveau système de surveillance des signes vitaux pour les nouveau-nés font partie de la liste d’équipement que l’hôpital souhaite acheter.

L’administration du Queen Elizabeth espère ainsi réduire encore plus les déplacements à l’extérieur de la province et assurer que les parents et leur bébé passent leurs premiers moments ensemble, à l'île.

La famille de Michael Wang, Ling Chen et de la petite Irélia n'a pas eu besoin de se déplacer dans d'autres provinces pour trouver des soins spéciaux pour leur fille qui est née prématurément. Photo : Gracieuseté Dave Stewart /The Guardian

La famille de Michael Wang est l’une des plus de 50 familles insulaires qui n’ont pas dû se déplacer en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick pour recevoir des soins spéciaux, grâce aux équipements médicaux spécialisés acquis récemment par l’hôpital.

Sa fille Irélia est née prématurément en octobre 2020, quand la mère, Ling Chen, a dû subir une césarienne d’urgence en raison de problèmes avec la fréquence cardiaque du bébé.

Mon bébé est resté à l’hôpital pendant un mois et demi parce qu’elle a eu besoin de toute sorte de soins , se souvient Michel Wang.

L’accouchement d’urgence était nécessaire, mais pas sans conséquences pour le nouveau-né, selon le père.

À cause des complications, elle n’a pas reçu assez de nutriments pendant quelques semaines, alors elle pesait seulement 440 grammes. Une citation de :Michael Wang

Lors de son séjour aux soins intensifs durant ses premières semaines de vie, la petite Irélia a notamment subi un traitement de luminothérapie ou photothérapie.

Ce type de traitement se trouve parmi ceux qui seront désormais prodigués avec de l’équipement plus moderne à l’hôpital.

La photothérapie aide à éviter des dommages cérébraux chez les bébés qui naissent prématurément et qui souffrent d’un excès de bilirubine, un pigment qui rend la peau et les yeux du bébé jaunâtres.

Ling Chen a dû subir une césarienne d’urgence à cause de complications. La petite Irélia est née à la 34e semaine de grossesse. Photo : Gracieuseté Ling Chen

Augmenter la capacité des traitements

Avec les investissements, la néonatologiste de l’hôpital, la Dre Beth Ellen Brown, souhaite augmenter la capacité de son unité pour soigner des bébés qui naissent de façon encore plus prématurée après seulement 28 semaines de grossesse.

Ces bébés devaient auparavant être envoyés à des provinces voisines afin de les faire soigner, alors que les nouveau-nés qui naissent après 32 semaines de grossesse ont toujours pu recevoir des soins à l’île.

Ces bébés ont besoin d’équipements de pointe. Si on n’a pas cet équipement, on a besoin d’envoyer les bébés en Nouvelle-Écosse pour leurs soins médicaux. Une citation de :Dre Beth Ellen Brown, néonatologiste

L’anesthésiste Dr Jean-Yves Dubois, qui travaille depuis plus de 32 ans au Queen Elizabeth, a suivi les progrès dans l’offre de soins à l’unité néonatale, notamment du traitement par la photothérapie.

La grande amélioration est la possibilité de maintenir le contact entre le bébé et la maman pendant le traitement, alors que dans le passé c’était limité de façon majeure , explique-t-il.

L'unité néonatale de l'hôpital dispose de couvertures de photothérapie depuis 2019. Photo : CBC / Laura Meader

En décembre 2019, le traitement de photothérapie a été reformulé à l’hôpital de Charlottetown.

Les lampes attachées à la partie supérieure des incubateurs ont graduellement laissé la place à des couvertures équipées avec des petites lumières.

Ce nouvel équipement permet aux mamans de tenir leurs enfants entre leurs bras même durant le traitement.

L’unité néonatale compte deux de ces couvertures, alors que l’hôpital en a besoin d'acquérir, au minimum, quatre autres afin de répondre à la demande.

Les couvertures de photothérapie coûtent 6000$ dollars chacune.

Environ 1200 nouveau-nés passent par l’unité néonatale du Queen Elizabeth chaque année.