Canalisation 5 : le Michigan dit être dans son droit

Dans un document juridique de 21 pages, la procureure générale Dana Nessel juge sévèrement les arguments de la société Enbridge Inc. de Calgary, en les qualifiant de non fondés .

Elle rejette également les arguments du gouvernement canadien, des États américains voisins et de divers intervenants de l'industrie, qui ne sont rien de plus que de la poudre aux yeux , selon elle.

Enbridge tente de convaincre la juge Janet Neff de la Cour du Michigan que l'affaire doit être entendue par un juge fédéral parce qu'elle soulève des questions fédérales substantielles au sujet des efforts déployés par la gouverneure Gretchen Whitmer pour fermer la ligne par crainte d'une catastrophe environnementale dans les Grands Lacs.

La procureure Nessel n'est pas d'accord.

Cette affaire est fondée sur le droit de l'État à part entière , énonce d’emblée son mémoire.

Le Michigan invoque des pouvoirs qui sont propres à un État souverain , dit-elle, et fait valoir des revendications en vertu des lois du Michigan sur une bande de terre qui appartient à l'État, située dans l'État et détenue en fiducie par l'État pour le bénéfice public de sa population .

Inquiétude quant aux risques liés à la voie navigable

Le différend a éclaté pour la première fois en novembre lorsque la gouverneure Whitmer a abruptement révoqué la servitude qui permettait l'exploitation de la ligne depuis 1953, invoquant le risque d'une catastrophe environnementale dans le détroit de Mackinac, la voie navigable dans les Grands Lacs que traverse la canalisation 5.

Enbridge insiste sur le fait que l'oléoduc est sécuritaire et qu'elle a déjà reçu l'approbation de l'État pour un projet de 500 millions de dollars visant à creuser un tunnel sous le détroit qui abriterait des tuyaux doubles de la ligne et qui les protégerait des chocs potentiels avec des ancres de navires.

La société Enbridge a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de fermer l'oléoduc volontairement.

Les défenseurs de la canalisation 5, dont le ministre des Ressources naturelles, Seamus O'Regan, affirment que cet oléoduc achemine plus de la moitié du propane et du mazout domestique consommés au Michigan et qu’il est une source vitale d'approvisionnement en énergie pour l'Ohio et la Pennsylvanie, sans parler de l'Ontario et du Québec.

Sa fermeture serait un désastre environnemental en soi, affirment-ils, qui entraînerait des pénuries d'essence, des flambées de prix et la circulation de quelque 800 wagons supplémentaires chargés de pétrole et 2000 camions-citernes par jour sur les chemins de fer et les autoroutes du centre du Canada et du Midwest américain.

Dans un mémoire déposé au tribunal, sous le nom d'amicus curiae, le gouvernement libéral fédéral a tenté de faire monter les enjeux, mettant en garde contre les dommages causés aux relations entre le Canada et les États-Unis et le risque de miner la crédibilité future des décisions de politique étrangère des États-Unis.

Le parcours de la canalisation 5 d'Enbridge qui traverse une partie du Michigan et le détroit de Mackinac. Photo : Enbridge

Des arguments irrecevables

Selon le Canada, la Cour devrait plutôt mettre l'affaire de côté et donner aux deux pays une chance de négocier un règlement en vertu d'un traité de 1977 qui régit spécifiquement les pipelines qui traversent la frontière.

C'est absurde , rétorque la procureure Nessel.

La suggestion du gouvernement canadien selon laquelle ce tribunal devrait tenir cette affaire en suspens en attendant le règlement du différend en vertu du traité est sans fondement juridique , écrit-elle notant qu'aucune négociation de cette nature n’est actuellement en cours.

Il n'y a aucune raison pour que ce tribunal retarde ou diffère sa décision sur la question qui lui est soumise.

Le mémoire de l'amicus curiae du Canada, ainsi que trois autres provenant d'États voisins et de chambres de commerce des deux pays, présente principalement des arguments politiques en faveur de la poursuite de l'exploitation de la canalisation 5, fondés sur des considérations économiques , indique la procureure dans son mémoire.

Ces arguments sur la politique et le bien-fondé des défenses d'Enbridge n'ont aucune incidence sur la question juridique dont est saisi le tribunal, à savoir l'existence d'une compétence d'expulsion.

Enbridge et les représentants de l'État participent depuis plusieurs semaines à des discussions de médiation ordonnées par le tribunal, et une mise à jour déposée au tribunal le mois dernier indiquait que ces discussions se poursuivraient.

Le mémoire du Canada s'appuie largement sur les liens étroits entre les deux pays, soulignant qu'ils ont négocié avec succès un accord bilatéral pour la protection des Grands Lacs, ainsi que l'ALENA et son successeur récent, l'Accord États-Unis–Mexique-Canada.

Cependant, tout le monde au Canada ne s'oppose pas aux efforts de la gouverneure Whitmer. Un certain nombre de groupes autochtones de l'Ontario sont en faveur d'une fermeture, tout comme la cheffe du Parti vert, Annamie Paul.

Pour Mme Paul, les habitants du Michigan n'ont pas oublié le déversement d'Enbridge en 2010 qui a répandu plus de 3,3 millions de litres de bitume dilué dans la rivière Kalamazoo, souillant plus de 40 kilomètres de rivage.

Avec les informations de La Presse canadienne