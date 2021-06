ICI Radio-Canada Première, station numéro 1 à Québec toute la journée

Les résultats du sondage Numéris du printemps 2021 accordent à la station de la capitale 22,8 % des parts d’écoute dans le marché central (12+), une augmentation de 5,9 parts de marché par rapport à 2020.

Dès l'aube, l’émission Première heure, animée par Claude Bernatchez, devance encore largement son plus proche compétiteur. Du lundi au vendredi, entre 6 h et 9 h, elle récolte 26,5 % des parts d’écoute, contre 21 % pour CHOI-FM et 16,8 % pour le FM93.

C’est le neuvième sondage Numéris consécutif qui place la matinale en pôle position. Pour son animateur, il revêt une signification particulière en raison du contexte pandémique.

Je trouve ça l’fun que des gens soient venus vers nous, ce désir d'avoir une information juste et vérifiable à une époque où il y a des gens qui remettent en question un paquet de trucs. Je trouve ça l’fun pour la profession journalistique aussi. Élargie comme ça, je prends ça comme une bonne nouvelle , a commenté M. Bernatchez.

En semaine, les animateurs Claude Bernatchez (à gauche) et Guillaume Dumas (à droite) dominent les créneaux du matin et de l'après-midi dans le marché central de Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Une première pour l'émission du retour

Pour la première fois, l'émission C’est encore mieux l'après-midi, animée par Guillaume Dumas, trône au sommet du retour à la maison (créneau 15 h à 18 h). Elle est créditée de 20,8 % des parts d’écoute, comparativement à 12,9 % l’an dernier. L'animateur insiste sur le travail d'équipe pour expliquer ses succès.

C'est vraiment un travail d'équipe. Plus que jamais, à l'ère de la pandémie surtout, au moment où il faut avoir les meilleurs experts, si tu n'as pas la meilleure équipe de recherche, ça ne marche pas , souligne M. Dumas.

Les gens, plus que jamais, nous ont beaucoup contactés au cours de la dernière année pour nous faire part de leurs inquiétudes et aussi pour nous poser des questions. Or, on a su concocter des émissions pour répondre au plus grand nombre de gens possible. Une citation de :Guillaume Dumas, animateur de l'émission C’est encore mieux l'après-midi

Dans ces moments difficiles pour l'ensemble de la société québécoise, Guillaume Dumas est d'autant plus heureux qu'une majorité d'auditeurs ait choisi l'émission qu'il anime.

Dans la dernière année, où on a été pas mal isolé les uns les autres, de savoir que les gens ont syntonisé notre émission pour être ensemble, les uns les autres, ça nous fait encore plus chaud au cœur. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a fait notre émission , confie l'animateur.