Denis Blais briguera la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac

Denis Blais est conseiller municipal depuis 2017 et a déjà occupé le poste de maire intérimaire, au printemps 2018.

M. Blais affirme vouloir faire de Témiscouata-sur-le-Lac une ville prospère, dynamique et attirante .

Le conseiller avait milité en faveur de la construction d’un aréna dans le secteur de Cabano et d’un centre communautaire récréatif dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac, dans le cadre du référendum de novembre 2020. Ça a toujours été clair; je faisais partie du comité du oui de façon très importante et on a toujours été pour le projet.

Le candidat souhaite présenter une équipe qui sera capable d’atténuer la rivalité entre les deux quartiers de Cabano et de Notre-Dame-du-Lac. Il faut retrouver une sérénité à travers notre ville dit-il.

On doit démontrer qu'on est une ville unie ! C'est d'ailleurs le slogan de notre campagne, unis nous irons plus loin. Une citation de :Denis Blais, candidat au poste de maire à Témiscouata-sur-le-Lac

Denis Blais est actuellement directeur général du centre de la petite enfance (CPE) Les Calinours.

Il fait partie de ceux qui ont milité pour une bonification de l’offre de services de garde en milieu familial à Témiscouata-sur-le-Lac. L’équipe Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac rassemble six autres citoyens qui tenteront de se faire élire pour des postes de conseillers municipaux. Les candidats seront dévoilés en cours de journée, jeudi.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet (archives). Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Gaétan Ouellet, toujours en réflexion

Joint par Radio-Canada, l'actuel maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, affirme qu'il annoncera lundi prochain s'il sera de nouveau candidat en novembre.

Je suis actuellement en consultation de façon intensive. Par respect pour les citoyens, je veux faire part de ma décision lors de la prochaine séance du conseil municipal , dit-il.

Je ne vous cacherai pas que le poste de préfet de la MRC de Témiscouata m'intéresse. C'est quand même là que les principales décisions économiques, pour l'ensemble de la région, se prennent. Une citation de :Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Gaétan Ouellet avait été élu lors d'une élection partielle, en octobre 2018, à la suite du départ de Gilles Garon.