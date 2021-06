Le danger posé par le variant B.1.617

L'Organisation mondiale de la Santé l'a classé comme « préoccupant », entre autres parce qu'il est plus contagieux que le coronavirus traditionnel et pourrait aussi être plus virulent.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a évoqué mercredi le risque de flambée de cas de COVID-19 liée à ce variant pour justifier sa décision de garder les écoles fermées jusqu'en septembre prochain.

Selon le mathématicien Troy Day de l'Université Queen's, qui fait partie du Groupe ontarien pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques, le variant B.1.617 représente probablement 15 % à 20 % des nouvelles infections en Ontario à l'heure actuelle.

Ce double mutant, ajoute-t-il, est en train de remplacer le variant B.1.1.7 (identifié à l'origine en Grande-Bretagne) qui a mené à la troisième vague en Ontario.

La situation actuelle est très similaire à celle qui prévalait plus tôt cette année avec le B.1.1.7. C'est une course contre la montre pour faire augmenter le taux de vaccination avant que le B.1.617 ne se répande trop. Il y a de l'espoir, néanmoins, parce que la vaccination est beaucoup plus avancée maintenant. Une citation de :Troy Day, professeur à l'Université Queen's de Kingston

Le Dr Lawrence Loh, le médecin hygiéniste de la région de Peel en banlieue de Toronto, presse le gouvernement provincial à songer « sérieusement » à distribuer plus de doses de vaccin dans les points chauds comme sa région.

En entrevue à la CBC, il souligne qu'une simple dose de vaccin offre une protection de seulement 33 % environ contre le variant B.1.617, mais que deux doses semblent être efficaces, selon les données recueillies jusqu'à maintenant.

Nous avons la chance d'éviter une quatrième vague. Une citation de :Dr Lawrence Loh, chef de la santé publique de la région de Peel

Il dit comprendre la décision du premier ministre Ford de garder les écoles fermées pour « limiter les interactions ». Il ajoute qu'il faut procéder avec « prudence », alors que M. Ford souhaite aller de l'avant avec le déconfinement des commerces avant la mi-juin.

