Une 15e journée de la Gaspésie sous le thème de la diversité

Les Gaspésiens et Gaspésiennes célèbrent jeudi la 15 e journée de la Gaspésie

Pour une deuxième année, pandémie oblige, les célébrations seront principalement virtuelles.

L'objectif demeure toutefois le même ; souligner l'appartenance et la fierté des Gaspésiens et Gaspésiennes de cœur et d'adoption.

Un spectacle virtuel sera notamment diffusé à 19 heures sur la page Facebook de Vivre en Gaspésie.

On a une édition multiculturelle très festive et la diversité va vraiment être au rendez-vous , indique l'agente de communication à Vivre en Gaspésie, Catherine Miousse, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

Les humoristes gaspésiens P-A Méthot et Pascal Barriault partageront des souvenirs de leur enfance dans la région tout en présentant les performances musicales de Pamela Rooney, Pop Triger et The Triculturals.

Ce qui me rend le plus fière, c'est vraiment les Gaspésiens et Gaspésiennes, notre réputation, l'attitude qu'on peut avoir, l'ouverture à l'autre. Une citation de :Catherine Miousse, agente de communication à Vivre en Gaspésie

Tout au long de la journée, les gens sont invités à exprimer leur fierté en partageant une photo où ils sont vêtus de bleu et à utiliser les filtres et autocollants de la Gaspésie sur les réseaux sociaux.

On peut se procurer un item de la collection de vêtements GASPÉSIE, qui sont en vente seulement jusqu'au 7 juin , ajoute Mme Miousse.

Vivre en Gaspésie souhaite faire durer ce sentiment de fierté au-delà du 3 juin, notamment avec un texte historique qui sera publié dans la prochaine semaine.