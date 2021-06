GNL Québec s’associe à un distributeur gazier allemand

Ce partenariat entre une entreprise canadienne et une entreprise allemande prévoit la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement à faibles émissions de gaz naturel liquéfié.

Le promoteur du projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay pourrait vendre une partie de sa production au pays européen actuellement très dépendant du charbon.

Dans un communiqué envoyé par GNL Québec, il est stipulé que les deux entreprises ont convenu d’élaborer conjointement des normes et des processus pour l’importation de GNL gaz naturel liquéfié provenant du terminal d’exportation neutre en carbone d’Énergie Saguenay de GNL Québec, au Canada, au terminal de regazéification neutre en carbone de Hanseatic Energy Hub à Stade, près de Hambourg, en Allemagne.

Le président de GNL Québec, Tony Le Verger, et le directeur général et actionnaire de Hanseatic Energy Hub, Manfred Schubert, ont déclaré que les deux entreprises partagent une mission, une vision et des valeurs communes favorisant l’accélération de la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques.

Tony Le Verger indique dans ce même communiqué que ce partenariat stratégique aidera GNL Québec à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES à l’échelle mondiale.

Même si le rapport du BAPE n’a pas été en faveur du promoteur, il ne signifiait pas pour autant la fin du projet. GNL Québec devait refaire ses devoirs. Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, se prononcera au cours de l’été à ce sujet.

Le promoteur doit répondre à trois conditions : trouver l'acceptabilité sociale, favoriser la transition énergétique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.