Accident mortel d'autobus à Westboro : le juge a pris la cause en délibéré

La Couronne et la défense ont présenté leurs plaidoiries finales, mercredi, au procès de l’accident d'autobus de la station Westboro, à Ottawa, qui a débuté au mois de mars . Le juge Matthew Webber décidera le 26 juillet du moment où il rendra sa décision.

Il reviendra au juge Matthew Webber de décider si la conductrice est responsable de la collision mortelle du 11 janvier 2019 ou si d’autres facteurs sont à blâmer pour l’accident.

La conductrice Aissatou Diallo a plaidé non coupable à 35 chefs d’accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et à trois chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort.

La Couronne allègue un moment d’inattention

Le procureur adjoint de la Couronne, Dallas Mack, a allégué que Mme Diallo a laissé l’autobus à deux étapes dériver lors d’un moment d’inattention, omettant ainsi de garder celui-ci dans son constant et complet contrôle , tel qu’il est attendu de la part d’une conductrice professionnelle.

Pendant le procès, Dallas Mack a joué une vidéo dans laquelle on peut entendre un passager crier Oy! et Aissatou Diallo dire Oh, mon Dieu! environ sept secondes après que l’autobus ait commencé à dériver vers le bord du Transitway.

Ce qui ressort clairement de la séquence "Oy-Oh-my-God" est qu’elle a perdu la trace de l’emplacement de son autobus, soit à cause d’un terrible changement de voie, soit parce qu’elle ne fait pas attention , a avancé le procureur adjoint de la Couronne.

L'accident d'autobus survenu le 11 janvier 2019 a fait 3 morts et 23 blessés. (archives) Photo : @karinawieser/Twitter

Selon lui, dans la vidéo, Mme Diallo semble retirer un écouteur de son oreille gauche après la collision, tandis que la vidéo de l’intérieur de l’autobus montrait son casque d’écoute enroulé autour de son téléphone mobile alors qu’elle montait les escaliers jusqu’au pont supérieur.

Le juge Matthew Webber a dit, pour sa part, qu’il avait de la difficulté à y percevoir l’écouteur en raison de la mauvaise qualité de la vidéo.

Dallas Mack a allégué que la théorie des écouteurs pourrait expliquer ce qu’il a qualifié d’inattention de Aissatou Diallo et que cela constituerait aussi une violation de la politique d’OC Transpo.

La défense souligne d’autres facteurs

L’avocat de la défense Solomon Friedman a invoqué que le soleil éblouissant ait pu causer l’accident.

Il a également suggéré qu’un marquage de voie trompeur , issu d’un détour expiré, ainsi qu’une demande d’arrêt d’un passager au moment où le Transitway s’élargit à deux voies devant la gare de Westboro, sont des facteurs possibles de l’accident.

Selon Solomon Friedman, le marquage routier mal oblitéré avait déjà mené des conducteurs vers une gouttière asphaltée utilisée lors d’un détour en 2018. Cependant, au moment de l'accident, la chaussée temporaire avait été retirée et la gouttière et l’épaulement étaient recouverts de glace et de neige, a-t-il ajouté.

Cette photo des traces de l'autobus, déposée comme preuve dans le procès de la chauffeuse d'OC Transpo, a été prise par des policiers d'Ottawa le soir de l'accident. Selon les données extraites du véhicules, les freins n'étaient pas activés au moment de la collision. (archives) Photo : courtoisie / Cour de justice de l'Ontario

L’avocat de la défense a avancé qu’une séquence de collisions après que l’autobus eut quitté la route — avec un banc de neige, un mur rocheux, un autre banc de neige, puis l’abribus — n’a pas laissé à Aissatou Diallo le temps de réagir. Une fois que l’autobus n’est plus sur la route, la récupération est impossible , a conclu M. Friedman.

Le procureur adjoint de la Couronne, Dallas Mack, a répliqué qu’en tant que conductrice professionnelle, Mme Diallo aurait dû être en mesure de gérer l’éblouissement du soleil, le marquage de voie et d’autres facteurs.

De son côté, la défense a soutenu que Aissatou Diallo suivait les directives de la formation d’OC Transpo sur la conduite hivernale en ne freinant pas lorsqu’elle dérapait.

Avec les informations de Mathew Kupfer