Des Ontariens pourraient bientôt être vaccinés à la frontière américaine

La société qui gère le tunnel Windsor-Détroit a voté à l'unanimité la fermeture du côté canadien du tunnel reliant la ville du Sud-Ouest et Détroit au Michigan pour permettre l'installation de cliniques de vaccination temporaires.

Vos pieds seront fermement ancrés au Canada et les pieds du pharmacien seront fermement ancrés aux États-Unis, et ils pourront simplement vous tendre la main et vous donner le vaccin , a indiqué Drew Dilkens.

Ce n'était pas l'endroit idéal pour le faire, mais comme nous n'avions pas d'autre choix, nous sommes prêts à le faire. Une citation de :Drew Dilkens, maire de Windsor

Depuis plusieurs semaines, le maire et d'autres élus et responsables de la santé ont contacté le gouvernement fédéral pour faciliter l'accès à des vaccins américains non utilisés et sur le point d'expirer.

Ottawa n'a donné suite à aucune des suggestions soumises, notamment le transport des résidents par autobus jusqu'à Détroit pour se faire vacciner ou la mise en place d'une clinique de vaccination au volant.

Nous savons que des doses vont à la poubelle , a expliqué le maire Dilkens. Nous savons que des doses expirent, et ce que nous essayons de faire, c'est de jumeler les personnes qui sont sur la liste d'attente ici avec les doses qui sont sur le point d'expirer.

La semaine dernière, le maire a mis en place une liste d'attente pour les résidents de Windsor désireux de recevoir leur deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Depuis lors, près de 6000 personnes se sont inscrites.

Les vaccins du Michigan ne seront proposés qu'aux Canadiens qui ont reçu une première dose de Pfizer-BioNTech ou d'AstraZeneca.

Une ligne de démarcation

Selon M. Dilkens, une ligne marquant clairement la frontière entre les deux pays sera peinte plus tard cette semaine.

Chacun saura, lorsqu'il sera sur place, de quel côté de la ligne il doit rester , précise le maire.

Aucune date n'a toutefois encore été fixée, mais le maire espère avoir des informations plus concrètes d'ici la semaine prochaine.

Selon lui, il n'a pas besoin de l'autorisation ou de la bénédiction de l'Agence canadienne de santé publique pour administrer des vaccins américains à un résident de l'Ontario.

Les personnes qui profiteront de ce service n'auront pas à se mettre en quarantaine, puisqu'elles n'entreront pas aux États-Unis, a indiqué le maire.

Le mois dernier, l'Agence de la santé publique du Canada a indiqué que les Canadiens qui souhaitent traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis dans le seul but de se faire vacciner contre la COVID-19 ne sont pas exemptés de la quarantaine obligatoire à leur retour.