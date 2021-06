Quelque 500 travailleurs de la santé ont pu assister à la rencontre entre les Jets de Winnipeg et le Canadien de Montréal dans la Place Bell MTS mercredi soir.

C’était un beau cadeau à offrir à ces travailleurs de la santé qui doivent composer avec la pandémie depuis plus d’un an, dans des conditions souvent difficiles.

Pour la première fois, le canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg se sont affrontés dans une ronde des séries éliminatoires de la coupe Stanley.

Et pour la première fois depuis plus d’un an, les Jets ont joué devant certains de leurs partisans.

Voici, en photos, quelques images de cette soirée.

Terry Grawberger et Laura Korolyk travaillent à l’hôpital Johnson Memorial à Gimli. Elles font partie des 500 travailleurs de la santé vaccinés qui ont pu assister au match entre le Canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg mercredi. Photo : Radio-Canada / Erin Brohman

La Dre Marcia Anderson, qui conseille les Premières Nations dans leur lutte contre la pandémie, était présente à la Place Bell MTS. Photo : Sportsnet

500 personnes ont pu obtenir une place. La distanciation physique et le port du masque étaient de rigueur. Photo : True North Sports and Entertainment

Ces travailleuses de la santé étaient heureuses de pouvoir assister au match des Jets contre le Canadien de Montréal. Photo : True North Sports and Entertainment

Sur place, les partisans n'ont pas hésité à encourager leur équipe. Photo : True North Sports and Entertainment