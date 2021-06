Il faut bien comprendre que nos écoles catholiques se situent dans la grande communauté de l'Église catholique, alors tout ce que l’école va décider a un impact sur tout le reste. J’ai tout simplement dit qu’en hissant le drapeau de la fierté gaie, ça va créer beaucoup de division [dans notre communauté catholique] , a dit celui dont la recommandation a été passablement ignorée, puisque le conseil scolaire anglophone a finalement voté en faveur de ladite motion, fin mai, à 9 contre 1.

Il s’agit de la première fois que le drapeau flottera dans les écoles de l’ OCSBOttawa Catholic School Board . La croix demeure le symbole clé de notre identité catholique dans chaque école, et pour le mois de juin, le drapeau sera un signe que tous sont les bienvenus dans nos écoles catholiques , a expliqué le président du conseil scolaire, Mark Mullan, par voie de communiqué.

Malgré les commentaires de l’archevêque, plusieurs préfèrent retenir que le vote a permis de hisser le drapeau au Centre éducatif du conseil scolaire. Photo : tirée de Twitter/@MKocsb

Mgr Damphousse a mentionné avoir hérité de toute une tempête après la décision du conseil, disant qu’il avait été contacté par des membres de la communauté lui demandant ce qui se passait et même d’enlever le mot catholique de nos écoles , a-t-il confié en entrevue à Radio-Canada.

L’archevêque a réitéré qu’il n’est pas contre le drapeau en soi et que celui-ci symbolise autre chose dans la vie publique , ajoute-t-il, parlant de la vie en dehors de l’école.

C’est tout le style de vie qui accompagne le drapeau. [...] Moi, quand je vois le drapeau, je pense à la parade de la fierté gaie. Quand tu regardes la parade, bien, il y a des scènes [qui font en sorte que] moi je n'encouragerais pas mes jeunes d'adopter un style de vie comme celui-là, mais j’accompagnerais le jeune qui est en quête de sens et d'identité sexuelle.

Il a estimé que l’accompagnement est le rôle des écoles catholiques, à la manière que Jésus Christ nous l’a enseigné , et que les écoles font du bon travail pour accompagner les jeunes dans un environnement sécuritaire .

Mgr Damphousse pense qu'il y a une idéologie politique derrière le drapeau et qu’il y a du lobbying fait pour mettre le drapeau partout , et que si on ne le met pas partout, on est considérés comme des homophobes , ce qui est faux, selon lui.

Se sentant pris entre l’arbre et l'écorce, l’archevêque n’a aucune idée d’une solution qui ferait la satisfaction de tous. Le drapeau est déjà partout, il est déjà à l’intérieur de nos écoles. En mettant le drapeau dehors publiquement, on fait une sorte de déclaration. Et puis, le drapeau dit plus que juste ce que les conseillers scolaires désirent pour leurs élèves. Et c’est ça qui cause problème.

Catholique et queer , c’est possible

Pour Eliot Newton, qui gère le volet éducation du Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité, à Ottawa, le catholicisme et la fierté peuvent aller de pair, et ce, peu importe l’endroit.

Moi, je suis chrétien et je suis queer. Il y a des catholiques qui font partie de la communauté. Il y a des étudiants et des éducateurs qui le sont. J’imagine que c’est vraiment important pour eux d’être à l’aise. Ce n’est pas du tout un conflit, ni impossible. C’est possible!

Eliot Newton préfère se concentrer sur le positif : au final, la motion a été acceptée. C’est vraiment cool. C’est la première fois que je vois un conflit comme ça et que notre communauté gagne , dit-il, insistant sur l’importance d’aimer son prochain.

Selon Eliot Newton, le drapeau de la fierté est d’abord et avant tout un exemple de bienvenue , un symbole de notre habileté de continuer notre belle communauté diverse et belle , pas du tout quelque chose qui divise.

Le drapeau de la fierté à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Le directeur général de la Fierté dans la capitale, Osmel Guerra Maynes, est lui aussi heureux que, malgré la mise en garde de l’archevêque, le conseil ait tenu à hisser le drapeau.

C’est une bonne nouvelle. Pour moi, c’est bon de voir les écoles soutenir la communauté et permettre aux gens d’être eux-mêmes , de dire celui qui s’identifie lui-même comme un catholique.

Il se dit d’ailleurs encouragé de voir beaucoup de jeunes s’identifier ouvertement comme étant non binaires, gais, lesbiennes ou queers. Je l’ai souvent dit à ma famille que j’aurais aimé, à cet âge, être capable de m’exprimer librement comme ces jeunes le font actuellement.

Osmel Guerra Maynes est déçu, mais pas surpris , des propos de Mgr Damphousse, et il souhaite que les gens se rappellent que seul Dieu peut juger et que celui-ci l’aime pour qui il est.

Le directeur général de la Fierté dans la capitale rappelle que nous sommes maintenant en 2021.

Nous ne vivons pas dans le passé. Si nous vivions dans le passé, je n’aurais pas la chance de parler en entrevue. Les gens doivent comprendre que nous sommes ailleurs. Notre monde est diversifié et c’est ce qui rend la société meilleure , a-t-il conclu.

Avec les informations de Christian Milette, Stéphane Leclerc et Benjamin Vachet