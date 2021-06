Un chef de Winnipeg et ses étudiants préparent 100 000 repas pour les démunis

Un chef cuisinier et ses étudiants du collège Red River de Winnipeg se joignent à une initiative permettant de nourrir des milliers de personnes démunies dans la capitale manitobaine.

Le chef Ben Kramer et ses étudiants du programme d’arts culinaires et d’hôtellerie vont préparer 100 000 repas pour le réseau de banques alimentaires Moisson Manitoba.

L’hospitalité, c’est notre affaire. La nourriture et prendre soin des personnes grâce à la nourriture est notre langage de l’amour , dit M. Kramer.

On a sauté sur l’occasion de pouvoir redonner à la communauté dans un moment de crise , poursuit-il.

L’initiative est rendue possible par l’organisme à but non lucratif La Tablée des Chefs, qui a reçu 1,3 million de dollars d’Ottawa pour son programme de Cuisines Solidaires.

Les participants produiront un total de 500 000 repas pour des banques alimentaires à travers le Canada. La production aura principalement lieu à Winnipeg, Vancouver, Calgary et Toronto.

Sharnell McDougall, qui est inscrite au programme de techniques culinaires autochtones, dit que cette initiative est importante pour elle. L’insécurité alimentaire est un moment vraiment difficile pour le monde lors de cette pandémie et je veux aider autant que possible.

La présidente-directrice générale de Moisson Manitoba, Keren Taylor-Hughes, affirme qu’il y a un grand besoin pour ces repas. La demande pour la nourriture a beaucoup augmenté lors de la pandémie , dit-elle.

Les étudiantes Snarnell McDougall, Leona Monis et Zoey Gladu avec le chef Ben Kramer. Photo : Radio-Canada / Stephen Jaison Empson

Les 100 000 repas que nous recevrons seront fournis aux membres de notre réseau d’alimentation communautaire pour qu’ils puissent fournir des repas faits maison à des Manitobains qui ont faim , poursuit Mme Taylor Hughes.

Au début de la pandémie, en mai 2020, Ben Kramer a participé à un programme du groupe Community Food Centres Canada qui jumelait des chefs locaux avec des organismes pour fournir des repas aux personnes dans le besoin.

Ce programme devait durer quelques semaines, le temps de combler le vide laissé par la fermeture des banques alimentaires, mais a duré beaucoup plus longtemps.

Le chef affirme qu’il aime travailler avec ses étudiants pour une cause louable comme celle-ci.

Avoir l’aide de jeunes corps pleins de volonté aide beaucoup. Mis à part l’expérience de travail pour ces jeunes qui vont entrer dans le domaine, je crois que c’est vraiment important pour eux de voir un projet comme celui-ci , ajoute-t-il.

Je crois que redonner à la communauté est une partie importante de notre industrie.

Avec les informations de Rachel Bergen