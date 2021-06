La Grande récré, une émission de fin d’année webdiffusée pour les écoles primaires

L’émission d’une heure offrira une programmation bien garnie. Des prestations musicales de 2Frères, Sarahmée, Émile Bilodeau et Sarahmée seront de la partie, de même que des minutes actives avec Valérie Chevalier et Kevin Raphaël et des prouesses scientifiques de Yannick Bergeron. D’autres artistes participeront également à l’émission, dont Simon Boulerice et Luc Langevin.

La Grande récré sera accessible gratuitement à partir du site lagranderécré.tv  (Nouvelle fenêtre) . Quatre courtes capsules vidéo préparatoires peuvent aussi être visionnées sur la plateforme ou sur YouTube.

Julie Ringuette et Pascal Morrissette à l’animation de La Grande récré, une fête de fin d’année pour toutes les écoles primaires du Québec le 18 juin prochain!