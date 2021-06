Décentralisation des districts scolaires au N.-B. : l'idée soulève les passions

Chez les partis d’opposition, on reproche à Dominic Cardy de lancer des idées en l’air.

C’est du garrochage d’idées , déclare carrément le député libéral Benoît Bourque.

On est en train de lancer toutes sortes de choses, comme on le fait avec la réforme municipale, comme on le fait avec la réforme en santé. Et là, maintenant, il y a l’éducation qui veut être de la partie.

Le député libéral néo-brunswickois Benoît Bourque, le 2 juin 2021. Photo : Radio-Canada

Il y a en ce moment au Nouveau-Brunswick, sept districts scolaires ; quatre anglophones et trois francophones.

Benoît Bourque croit que l’idée de réduire le nombre de districts à deux — un francophone et un anglophone — ne rendra pas nécessairement les structures plus efficaces.

Le chef du Parti vert, David Coon, est du même avis.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, le 2 juin 2021. Photo : Radio-Canada

En général, je crois que le résultat sera plus de centralisation dans le système d’éducation au Nouveau-Brunswick et plus de pouvoir concentré au bureau du ministre , affirme David Coon.

La FCÉNB

La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB) a également réagi fortement à la nouvelle d’une possible création d’un seul district pour gérer toutes les écoles francophones de la province.

Nous sommes les yeux et les oreilles du système à travers toutes les écoles, tous les parents , explique le président de la fédération, Robert Lévesque.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Robert Lévesque, président de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick, le 2 juin 2021. Photo : Radio-Canada

Selon ce dernier, les changements évoqués par Dominic Cardy seraient défavorables à la FCÉNBFédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick .

Qu’est-ce qui va se passer si on fait un gros district, on va perdre cette communication-là, on va perdre cette représentation-là , dit-il.

Dominic Cardy a indiqué mardi que les consultations se poursuivent et qu’aucune décision n’a été prise.

Avec les informations de Pascal Raiche-Nogue