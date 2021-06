Les enseignants du Cégep de Sherbrooke maintiennent la pression et confirment leur grève du 3 juin

On maintient cette grève et on espère que cela aura l’impact désiré , mentionne la présidente du syndicat, Julie Dionne, qui espère un règlement d'ici le 14 juin.

Les enseignants tiendront des lignes de piquetage et prendront la rue. La grève aura surtout un impact administratif et retardera notamment la remise de notes. Nous on veut vraiment que la population puisse prendre parti puis dire au gouvernement à quel point les services publics sont importants pour eux , a souligné Mme Dionne.

Il s’agit de la troisième journée de débrayages des enseignants du Cégep de Sherbrooke. Le syndicat estime que les négociations sont bloquées. Nous avons considérablement réduit le spectre de nos demandes pour les concentrer sur des enjeux de ressources essentielles pour les conditions d’apprentissage de notre population étudiante, notamment , a mentionné Mme Dionne par voie de communiqué.

On sait que le gouvernement n’a pas les priorités budgétaires aux bonnes places. On sait que l’argent existe. On sait qu’il pourrait aller en cherche encore plus juste en s’attaquant aux paradis fiscaux. Une citation de :Julie Dionne, présidente du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke

Toujours selon Mme Dionne, des enseignants à la formation continue touchent un salaire beaucoup plus élevé que les enseignants au régulier. Ce fossé énorme crée des problèmes d’attraction et de rétention des personnes qualifiées , précise-t-elle.

L’une des revendications syndicales est l’ajout de ressources dédiées alors que le nombre d’étudiants en situation de handicap est en forte hausse.

Le Cégep de Sherbrooke invite les élèves à consulter le site web de l’établissement entre 7h30 et 8h0 avant de se déplacer sur le campus. Le syndicat invite plutôt les étudiants à ne pas se présenter au cégep le 3 juin.