Un prolongement des interdictions d’évictions réclamé

La province avait suspendu les évictions de locataires lors de l’imposition de l’ordre en avril.

Bien que la majorité des restrictions soient maintenues, l’ordre de rester à la maison, tout comme l’interdiction des expulsions qui l'accompagnait, est arrivé à échéance à minuit dans la nuit de mardi à mercredi.

Le groupe de lutte contre la pauvreté ACORN Canada estime que les évictions ne devraient pas être autorisées tant que les restrictions liées à la COVID-19 sont en vigueur.

Le service d’aide juridique Downtown Legal Services de Toronto considère que la province accorde la priorité aux intérêts financiers des propriétaires et non à la santé et la sécurité des locataires.

Pour sa part, le groupe de défense des locataires Keep Your Rent soutient que les audiences se sont poursuivies même quand l'interdiction était en vigueur. Il pense que de nombreux locataires qui ne peuvent payer leur loyer en raison de la pandémie se retrouveront à la rue à la suite de son expiration.

Un porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures pour soutenir et protéger les locataires.

Il cite le gel des loyers pour la majorité des locataires et un financement de 765 millions de dollars aux municipalités pour l’aide au logement et les programmes pour les sans-abri.