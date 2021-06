Le parc national Forillon est prêt pour la saison estivale

L’an dernier, pandémie oblige, le parc national Forillon avait réduit sa capacité d’accueil de 50 %. Cette année, 100 % des terrains de camping seront ouverts.

L’achalandage pourrait donc être similaire aux saisons d’avant la pandémie de COVID-19, mais le parc n’est plus tout à fait le même.

La direction du parc a profité des dernières années pour effectuer d’importants travaux, notamment dans le secteur nord où le bâtiment d’accueil a entièrement été reconstruit. Deux expositions y sont notamment présentées, dont l'une sur la présence autochtone à Forillon et l’autre sur les résidents qui ont été expropriés pour créer le parc national, il y a plus de 50 ans maintenant.

Le centre de découverte, à l'entrée du secteur nord, a fait peau neuve. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

L’aire de jeux pour enfants a aussi été refaite au camping de Cap-des-Rosiers. Une tyrolienne a même été installée.

Au havre de Cap-des-Rosiers, un bistro est maintenant installé près du quai. C'est la première fois qu'un service alimentaire sera offert dans les limites du parc.

Le petit restaurant mettra de l’avant le terroir gaspésien. Ça va être une carte à l’ardoise, donc toutes les semaines, les menus vont changer , indique le gérant du nouveau bistro, Olivier Nolleau. Ces menus exploiteront les produits marins de la Gaspésie sous différentes formes.

Le bistro achètera donc des produits locaux. Le principe pour nous est vraiment de travailler avec les artisans de la région , souligne M. Nolleau.

Excursions en mer

Des excursions en mer seront aussi offertes aux touristes sur Le Mathilde, un ancien homardier. Douze places seront aménagées sur le pont.

Antoine Bazinet de Griffon Aventures offrira des excursions en mer sur un ancien homardier, Le Mathilde. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le petit bateau effectuera une balade de deux heures et demie jusqu’au cap Bon-Ami à partir du 14 juin. La sortie en mer permettra d’observer les colonies d’oiseaux installées le long des falaises et les phoques gris qui fréquentent la côte.

À l’occasion, il sera aussi possible d’apercevoir des baleines, même si ce n’est pas le but de l’excursion, axée surtout sur l’interprétation. Les départs se feront deux fois par jour, à 6 h 30 le matin, et à 17 h 30 en début de soirée. À l’occasion, il y aura des départs durant le jour dépendamment de la météo , précise Antoine Bazinet, propriétaire de Griffon Aventure.

Le parc national Forillon, c'est aussi la baignade, notamment sur le banc de sable de Penouille.

La plage de Penouille dans le parc Forillon fait partie des incontournables de la visite. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

La nouvelle directrice du parc, Élisabeth Lacoursière, souligne qu’un tapis a été installé afin de rendre la plage de Penouille accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un tapis un peu dans le style de celui-ci, installé sur la plage de Bonaventure plus au sud de la péninsule de la Gaspésie, permet aux personnes en fauteuils roulants d'accéder à la plage. (archives) Photo : page Facebook de la Ville de Bonaventure

Un fauteuil roulant spécialement conçu permet aussi aux personnes handicapées de goûter aux plaisirs de la baignade.

Avec les informations de Bruno Lelièvre