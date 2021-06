Samuel, ce héros

Samuel Simard, un garçon de huit ans au visage angélique et aux yeux rieurs, est bien plus qu’un craquant petit bonhomme à la moppe de cheveux bouclés. Après avoir sauvé la vie de tous les membres de sa famille et la sienne lors d’un incendie survenu en mars, il est aujourd’hui perçu comme un exemple de courage, de bravoure et de bienveillance.

La vigilance et la vivacité d’esprit de Samuel ont convaincu la députée provinciale de Roberval, Nancy Guillemette, de lui remettre la Médaille de l’Assemblée nationale.

Dans la nuit du 2 mars, Samuel s’est rendu à la salle de bain et a aperçu une lueur au plafond. Il a aussitôt réveillé ses parents. C’était juste avant que les flammes ne détruisent complètement la maison familiale de Sainte-Hedwidge, construite sur une période de deux ans. L'esprit alerte du garçon a fait en sorte que lui, ses parents et frères et sœurs ont eu la vie sauve.

La médaille de Samuel. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'est une épreuve terrible. Je ne souhaite ça à personne parce qu'on perd tout, au complet. C'était énorme, c'était gros. Ça l’est encore , partage Serge Simard, le papa de Samuel, qui adorait son coin de paradis familial en plein cœur de la campagne jeannoise.

De la lumière au plafond

On était en train de dormir, moi il fallait que j'aille aux toilettes. Là j'ai vu de la lumière au plafond. J'ai levé papa et maman , raconte le garçonnet, considéré comme un héros dans son milieu et par sa députée.

Le feu avait pris naissance dans un pignon du toit.

En haut des marches, ça brûlait. On a eu le temps de tous sortir , se remémore Serge Simard, profondément ému par la distinction remise à sa progéniture.

C'est la députée de Roberval à l'Assemblée nationale, Nancy Guillemette, qui a remis la médaille au garçon, dont le courage a été salué par le milieu. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

J'étais très touché qu'ils donnent ça à mon garçon. C'est vrai, il nous a tous sauvés, avec du recul. C'était plaisant de leur part de le mentionner, parce qu'il va être marqué le restant de ses jours, Samuel, de nous avoir sauvés. Et tu le vois aussi dans son visage qu'il est fier , poursuit le père de famille.

Les citoyens de Sainte-Hedwidge ont été nombreux à donner des vêtements et autres articles pour venir en aide à la famille, qui ne détenait pas de police d’assurance habitation et qui a littéralement tout perdu.

La maison de Sainte-Hedwidge a été complètement détruite. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les Simard ont néanmoins pu acheter un terrain à Roberval récemment, où ils aimeraient construire une nouvelle maison. L’espoir renaît, en attendant le jour où le contexte lui permettra de mettre pied à terre sur ses terres ancestrales.

D'après le reportage de Laurie Gobeil