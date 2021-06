Charnier en Colombie-Britannique : une découverte qui ravive des souvenirs douloureux à une famille crie

Quand elle était enfant, Mary Pétawabano souhaitait aller dans un pensionnat puisqu’elle se sentait laissée derrière en voyant ses amis partir. Ses grands-parents trouvaient cependant que les jeunes en revenaient changés. Ils ont donc décidé de la cacher pour qu’elle ne soit pas amenée de force.

Ses deux parents ont cependant été envoyés dans des pensionnats. La découverte des corps d'enfants en Colombie-Britannique l'a donc ébranlée. Un traumatisme qui l'a marquée, elle et sa communauté, et qui a influencé sa façon d'élever ses propres enfants.

Pour sa fille, Nikki Baribeau, les révélations de la semaine dernière ne sont pas surprenantes. Il y a déjà des découvertes qui ont été faites dans les années passées. Bous, les autochtones, on a déjà fait des demandes pour trouver les membres de nos familles disparus , explique-t-elle.

Des fouilles réclamées

Selon Mme Baribeau, le gouvernement du Québec devrait faire des fouilles autour des pensionnats de la province. C'est donner voix aux enfants qui ont été perdus, et de les ramener chez nous, parce que ce sont des esprits perdus qui sont silencieux à cause des écoles résidentielles , mentionne-t-elle.

En tant que nouvelle maman, elle veut maintenant en parler pour que sa fille ait une vie meilleure. On est dans un chemin de réparation. Ma mère aussi est dans un chemin de réparation, et moi aussi. Elle est chanceuse, car elle est dans un environnement qui n'est pas brisé. On a arrêté le cycle , conclut-elle.

Elle demande à la population d'écouter les autochtones et d'apprendre.

Avec les informations d’Emy Lafortune.