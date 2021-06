COVID-19 : plus de 70 % des adultes ont reçu une première dose en C.-B.

Plus de 70 % des adultes de la Colombie-Britannique ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. La province enregistre également184 nouveaux cas de COVID-19, mais aucun décès lié à la maladie dans les dernières 24 heures.

Parmi les 2800 cas actifs, 254 personnes sont hospitalisées, dont 80 aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune mercredi.

Jusqu’à présent, 3 303 334 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant 191 222 deuxièmes doses. Ce sont donc 70,4 % des adultes et 67 % des personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une dose dans la province.

Les autorités sanitaires devraient divulguer plus d’informations sur leur approche pour les deuxièmes doses à la lumière des nouvelles recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) plus tard cette semaine, précise-t-on dans la déclaration.

La Colombie-Britannique compte désormais 144 473 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et 1703 personnes ont succombé à la maladie.