Pas de réouverture des écoles : déception chez des élèves, parents et enseignants

Amélie Mainville devait obtenir son diplôme de l’école secondaire cette année. L’élève de Timmins en 12e année partage sa déception de ne pas retourner voir ses camarades de classe pour la fin de son année scolaire.

C’est avec un peu de mélancolie que j’ai pris connaissance de cette nouvelle. Une citation de :Amélie Mainville, élève en 12e année à Timmins

C’est difficile à croire qu’après 4 ans à l’école secondaire, mon expérience va se terminer sans même que je puisse remettre mes pieds dans les corridors ni voir mes collègues de classe, confie-t-elle.

Mais la jeune femme de 17 ans est heureuse d’apprendre qu’elle pourra au moins assister à une cérémonie de remise des diplômes de son école secondaire en personne.

L’idée de pouvoir terminer l’année avec une possibilité de se voir et d’avoir une cérémonie, ça me remplit de joie, dit-elle. Même si ce ne sera pas une collation des grades traditionnelle et à l’intérieur, ce sera quand même excitant.

Madison Lajeunesse, une élève en 11e année d’Aurora, est également déçue de ne pas retourner en classe. Pour elle, c’est surtout parce qu’elle veut être prête pour sa dernière année du secondaire l’année prochaine.

Je ne suis pas contente qu’on ne retourne pas à l’école parce que j’ai plein de projets, surtout en chimie, explique-t-elle. Je pense que ça va faire que les élèves vont avoir du rattrapage à faire l’année prochaine.

Son frère, Shane, qui est en 8e année, n’est pas d’accord avec sa sœur. Le fait de rester en apprentissage virtuel ne le dérange pas du tout.

Nous devons rester à la maison présentement pour que l’année prochaine, nous puissions retourner à l’école, dit-il.

Des parents frustrés et déçus

La présidente de Parents Partenaires en Éducation, Badrieh Kojok, est également déçue de la nouvelle, mais n'est pas surprise. Cette mère de Windsor affirme que la majorité des parents qu’elle représente avait grand espoir d’un retour à l’école pour les jeunes.

Les enfants devraient être en classe… pas en ligne. Une citation de :Badrieh Kojok, présidente, Parents Partenaires en Éducation

Pour nous, le fait qu’il reste moins de quatre semaines n’est pas une excuse. Même si c’était pour retourner un seul jour à l’école, ça vaudrait la peine pour les enfants et les parents, lance-t-elle.

Badrieh Kojok constate aussi qu’il y a une grande contradiction de la part du gouvernement, qui a mentionné aujourd’hui la possibilité que l’économie ouvre plus tôt que prévu.

La réouverture des écoles devrait se faire avant le déconfinement! s'exclame Mme Kojok, mère d’un garçon de 14 ans.

De son côté, Anne-Caroline Dupont Salter aurait aussi aimé voir les enfants retourner à l’école.

Cette mère de 3 enfants est également enseignante de 4e année à Kingston.

J’aurais aimé voir une ouverture des écoles régionalisée, indique-t-elle. À Kingston, nous n’avons pas beaucoup de cas et nous n’avons jamais eu de transmission communautaire dans les écoles!

Elle soutient par ailleurs que pour elle, une grande partie de son curriculum avec ses élèves se fait à l’extérieur quand elle enseigne à l’école pour le mois de juin.

Je fais plein d’activités avec mes élèves à l’extérieur. Ils ont besoin de l’école… j’ai certains élèves qui ont complètement décroché, explique l’enseignante.

Une situation qui aurait pu être évitée, selon les syndicats

Plusieurs syndicats enseignants sont d’accord que la situation à laquelle la province fait face présentement aurait pu être évitée si le gouvernement Ford avait agi pour garder les écoles ouvertes.

La présidente de l’Association des professeurs catholiques anglophones de l’Ontario (OECTA), Liz Stuart, souligne dans un communiqué que la réponse du premier ministre Ford dès le début de cette pandémie a été sa propre popularité, et que les résidents de l’Ontario en paye le prix.

La présidente de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), quant à elle, se dit frustrée et soutient également que la fermeture continue des écoles aurait pu être évitée.

On est frustré parce que la décision qui a été prise est une autre preuve que le gouvernement n’écoute personne. Une citation de :Anne Vinet-Roy, présidente de l’AEFO

Le premier ministre Ford a eu le consensus des experts en ce qui concerne l’ouverture des écoles. Il a décidé de prioriser l’économie au lieu de la santé mentale des enfants, des familles et du personnel scolaire, soutient Anne Vinet-Roy.

Harvey Bischoff, le président de la fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) constate aussi que le premier ministre Ford a ignoré le consensus des experts qui recommandaient l’ouverture des écoles à des fins économiques.