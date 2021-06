Pas de retour en classe en juin : la décision de Ford critiquée à Ottawa et à Hawkesbury

Elle ne partage pas l’avis de Doug Ford à l’effet que le risque de voir les variants du coronavirus se répandre est trop grand et que cela pourrait mettre en jeu le déconfinement de l’Ontario. Anne Vinet-Roy reproche à son premier ministre de ne pas avoir écouté les experts qui ont demandé la réouverture des écoles.

Ça montre encore une fois qu’il n’a aucune idée de ce qu’il fait et que ses décisions sont plus politiques que n’importe quoi d’autre, puisqu’il pense à son image, à sa réputation et à sa faveur, et non pas à la faveur des Ontariens , a-t-elle pesté.

La présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy, a envoyé quelques flèches à Doug Ford, mercredi (archives). Photo : Radio-Canada

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, qui avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement Ford d’adopter une approche régionale pour la réouverture, ou non, des salles de classe, avoue que la décision du premier ministre est franchement décevante et qu’elle va à l’encontre de l’avis des autorités locales de santé publique.

Les 15 derniers mois ont été éprouvants, à la fois pour le personnel du milieu de l’éducation, les parents, les enfants et les aidants et aidantes. Il ne fait aucun doute que la nouvelle rendra les prochaines semaines encore plus difficiles , a-t-il écrit dans une déclaration.

Jim Watson ajoute que les écoles sont bien plus qu’un lieu d’apprentissage, mais aussi un endroit qui favorise l’épanouissement personnel et le développement de relations interpersonnelles qui sont essentielles à la santé mentale des enfants .

Jim Watson aurait aimé que Doug Ford prenne une autre décision (archives). Photo : Radio-Canada

La directrice de l'école secondaire publique Le Sommet, à Hawkesbury, Anne Laflamme, aurait aimé retrouver ses élèves. Une école pas d’élèves, ce n’est pas une école, on s’ennuie vraiment d’eux , lance-t-elle d’entrée de jeu, plaidant que les jeunes n’attendaient que cela .

Anne Laflamme avoue qu’elle regarde de l'autre côté de la rivière des Outaouais, où les écoles sont rouvertes. Elle aurait souhaité que ses élèves jouissent de la même chance, particulièrement ceux qui vont graduer à la fin de l’année.

Parents et élèves déçus

Des parents et des élèves, qui espéraient un retour en classe d’ici la fin de l’année scolaire, ont également partagé leur déception, dans les minutes qui ont suivi l’annonce du gouvernement ontarien.

Mère de trois enfants âgés de 8 à 14 ans, Mélissa Hart admet que le clan familial est déçu.

Les enfants avaient hâte de retrouver leurs amis et de reprendre une espèce de normalité dans leur quotidien. Il y a aussi l’aspect du contact avec les enseignantes. J’ai deux enfants qui ont besoin de plus de soutien que d’autres.

Sa fille, Émilie Hart, 10 ans, est aussi triste, dit-elle. J’avais hâte de revoir mes amis, de jouer avec eux.

À propos de la possibilité qu’une activité de fin d’année soit organisée avec ses camarades de classe, elle avoue espérer que cela se matérialise, mais que rien ne remplacera un retour en classe.

Du côté de Hawkesbury, la mère de deux adolescents, Janice Pierson, précise que sa famille s’est adaptée à la vie en mode virtuel, mais qu'elle aurait aimé que ses enfants bénéficient de réels contacts sociaux.

Je suis très déçue. Ils vont manquer la possibilité de socialiser avec leurs pairs et leurs professeurs. L’éducation est importante, mais la socialisation avec des gens autres que leur famille est, je pense, un élément très important.

Quant à Jason Lui, père de deux enfants, dont un d’âge scolaire, l’expérience en ligne est extrêmement compliquée surtout que son métier lui demande de faire de la route entre Montréal et Ottawa, ce qui fait en sorte qu’il ne peut pas toujours être présent pour aider son fils.

C’est ma femme qui s’occupe de lui, qui s’assure qu’il ait tous les papiers en main pour ses deux sessions de 1 h 30 par jour. [Elle le fait] tout en s’occupant de notre enfant de huit mois , raconte ce résident de Hawkesbury.

Avec les informations de Denis Babin et Catherine Morasse