Jason Kenney se défend d’avoir violé les règles sur les rassemblements extérieurs

Des photos montrant notamment Jason Kenney, Tyler Shandro, Jason Nixon, Travis Toews assis près les uns des autres à une table, sans masque, circulent sur les réseaux sociaux. Certaines photos montrent deux hommes qui semblent être des serveurs et qui ne portent pas de masque non plus.

Le dîner avait lieu sur la terrasse du « Sky Palace », nom attribué aux bureaux du premier ministre qui ont été l'objet d'une controverse pendant le mandat d'Alison Redford.

Ces photos ont été prises en soirée mardi, jour de la levée des premières restrictions en Alberta.

Les rassemblements extérieurs sont, depuis, autorisés pour un maximum de dix personnes. Les repas sur les terrasses des restaurants sont autorisés, mais limités aux membres d’un même ménage ou à deux contacts autorisés pour les personnes vivant seules.

La distanciation physique doit être maintenue en tout temps entre personnes de ménages différents et le port du masque demeure en vigueur.

Le premier ministre, quelques ministres et employés ont tenu un dîner de travail hier soir , a confirmé l’attachée de presse du premier ministre, Jerrica Goodwin, dans un courriel.

Vous noterez que le rassemblement était à l’extérieur. Je suggère que vous révisez les règles de la phase 1 de réouverture, qui a commencé hier , continue-t-elle.

Il y avait moins de dix personnes présentes [et] les contribuables ne défrayeront aucun coût. Une citation de :Jerrica Goodwin, attachée de presse du premier ministre Jason Kenney

Jerrica Goodwin n’a pas répondu à nos questions sur l’identité des autres personnes présentes ni sur les raisons pour le non-respect du port du masque et de la distanciation physique.

Les ministres Shandro, Nixon et Toews n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Le politologue Frédéric Boily, du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, croit que cette controverse n’affectera pas le gouvernement conservateur uni. Selon lui, le contexte est bien différent de celui de l’hiver dernier, lorsque des députés conservateurs unis ont voyagé à l’étranger durant les Fêtes.

On est dans un contexte où la pandémie s’amenuise et on va vers un déconfinement. On n’est pas dans le même ordre de grandeur , analyse-t-il.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine