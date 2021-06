Un homme accusé d'avoir agressé une adolescente à un arrêt d'autobus à Dieppe

L'homme devra subir une évaluation psychiatrique de 30 jours au Centre hospitalier Restigouche de Campbellton.

Un homme de Dieppe, Tristan Cyr, est accusée d'agression sexuelle sur une personne mineure. L’homme de 35 ans est accusé d'avoir touché de façon inappropriée une jeune fille, alors qu'elle attendait l'autobus pour se rendre à l'école.

L’homme atteint de schizophrénie devra subir une évaluation psychiatrique de 30 jours au Centre hospitalier Restigouche de Campbellton.

L'agression se serait produite mardi matin. Selon les faits allégués et relatés en cour par l'avocate de la Couronne, l'homme se serait dirigé vers la jeune fille et aurait touché ses parties génitales par-dessus ses vêtements. Il ne lui a pas adressé la parole.

La mère de l'adolescente de 16 ans indique qu'elle a téléphoné à la GRC juste après que sa fille s'est précipitée à son domicile, en état de panique. Selon elle, la GRC a pu arrêter l'accusé rapidement puisque ce n'est pas la première fois que cet homme se promenait dans le quartier et qu'elle a pu donner une description physique aux policiers.

Selon les faits présentés par la Couronne, l'accusé aurait dit lors de son arrestation qu'il a touché l'adolescente parce qu’une voix dans sa tête lui a dit de toucher quelqu'un. Il a ensuite avoué qu'il comprend avoir fait quelque chose de mal puisqu'il a été arrêté et qu'il réalise que l'adolescente semblait jeune.

L'accusé a également indiqué qu'il a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie, qu'il est suivi par un psychiatre et qu'il prend un médicament qui n'est pas un antipsychotique. L'homme a ensuite indiqué le nom de son père qui confirme que l'accusé a été diagnostiqué à l’âge de 16 ans. Il se serait déjà rendu au CHR dans le passé pour une évaluation psychiatrique et il y aurait eu des moments dans sa vie durant lesquels il a arrêté de prendre ses médicaments, comme ce serait le cas présentement.

Des événements qui bouleversent

La mère de la victime indique que sa fille a vécu tout un choc et qu’elle ne se sent désormais plus en sécurité. Selon elle, il est inacceptable qu'un homme potentiellement dangereux ne soit pas suivi de plus près.

Je dénonce que cette personne ne devrait pas être en liberté, il devrait être dans un environnement protégé autant pour lui que pour les autres personnes autour , dit la mère.

La mère de l'adolescente affirme que les enseignants et la direction se sont montrés compréhensifs face à la situation de sa fille. Cependant, elle reproche que le district scolaire lui ait simplement indiqué de remplir un formulaire en ligne lorsqu'elle a fait la demande que l'on modifie l'arrêt d'autobus de sa fille.

Je me sens impuissante parce que je me dis que j'aurais dû être là, mais elle est grande, elle est en 11e année, elle ne veut pas sa mère à l'arrêt d'autobus à tous les matins , ajoute-t-elle en pleurant.

L’accusé devra se présenter en Cour provinciale le 2 juillet à 14h pour une audience de responsabilité criminelle et possiblement de liberté provisoire.

Le tribunal a émis un interdit de publication sur l’identité de la victime et tous les éléments qui pourraient permettre de l'identifier.