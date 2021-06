Vaccination : à 9000 rendez-vous de la cible de 75 % dans la Capitale-Nationale

L’ensemble des groupes d’âge chez les plus de 35 ans ont maintenant franchi ou dépassé la barre des 75 % pour l’injection de la première dose ou la prise de rendez-vous. Chez les plus jeunes, la proportion est de 69 % chez les 18 à 24 ans, 68 % chez les 25 à 29 ans et 71 % pour les 30 à 34 ans.

Aujourd'hui, nous lançons un appel aux 9000 personnes de 18 à 35 ans qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. C'est le temps de le faire, avant que l'administration de la 2e commence , fait valoir Mélanie Otis, coordonnatrice des relations médias au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Elle rappelle au passage qu’il est possible d’obtenir une première dose du vaccin de Pfizer sans rendez-vous au Centre de foires ExpoCité. Sinon, il est toujours possible de prendre rendez-vous sur la plateforme Clic Santé pour obtenir une dose de vaccin dans un centre conventionnel ou encore dans la clinique à l’auto qui sera ouverte dans le stationnement du PEPS de l’Université Laval les fins de semaine du 5 et du 12 juin.

Chez les 12 à 17 ans, 43 % ont déjà reçu une première dose ou ont pris rendez-vous pour l’obtenir. La vaccination en milieu scolaire doit débuter le 7 juin.

Bilan quotidien

Le bilan des nouveaux cas quotidiens demeure assez bas dans la région avec 15 nouvelles infections dans la Capitale-Nationale et 28 en Chaudière-Appalaches.

Chez les plus de 60 ans, c’est même plus de 90 % de la population qui a reçu une première dose.