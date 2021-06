Lac-Simon et Val-d’Or manifestent en appui à la famille de Joyce Echaquan

La mort de la femme atikamekw de 27 ans dans un hôpital de Joliette, en septembre, avait soulevé la consternation au Québec et ravivé le débat sur le racisme systémique.

Au moment même où la marche Justice for Joyce se tenait à Trois-Rivières, mercredi, la communauté de Lac-Simon est sortie en force pour exprimer sa tristesse, sa solidarité et son désir de voir les choses changer.

Y'a tellement de choses aujourd'hui qu'on vit, tellement de violence. À un moment donné, il faut que ça cesse. Je pense que c'est assez , souligne Freida-Lynn Papatie, l'une des organisatrices de la marche.

En plus de dénoncer le racisme, les marcheurs ont voulu rendre hommage aux 215 enfants dont les ossements ont été retrouvés près d'un ancien pensionnat autochtone, à Kamloops en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En plus de dénoncer le racisme, les marcheurs ont voulu rendre hommage aux 215 enfants dont les ossements ont été retrouvés près d'un ancien pensionnat autochtone, à Kamloops en Colombie-Britannique.

Jeff Papatie espère pour sa part que cette tragédie amènera un réveil collectif sur la réalité des Premières Nations.

Ça fait trop longtemps que ça dure, lance-t-il. Je pense que le gouvernement vient de commencer à comprendre. Ça fait des lunes que nos aînés qui sont allés au pensionnat en parlaient. Le gouvernement ne bougeait pas. Et c’est la même situation qu’avec l’affaire Echaquan.

Alex Cheezo espère que la marche servira à sensibiliser la population, mais il se dit plutôt pessimiste pour la suite des choses.

Il y a eu tellement d’enquêtes et pourtant il n’y a pas grand-chose qui a bougé, déplore-t-il. On réveille de vieilles choses et il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer ça, ou tout simplement ils sont dans le déni , se désole-t-il.

Des mots d’appui sur une bannière

À Val-d'Or, le Centre d'amitié autochtone a invité la population à signer une bannière pour exprimer son soutien à la famille de Joyce Echaquan.

La population de Val-d'Or étaient invitée à signer une murale. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry