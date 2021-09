Qui suis-je?

Je suis née en Russie et je vis à Montréal depuis l’âge de 5 ans. J’ai fait des études de littérature avant de me consacrer à la traduction et à la révision linguistique. Je collabore avec des organismes culturels et traduis de la poésie, des essais sur l’art et des livres jeunesse. J’ai fait paraître un ouvrage intitulé La conquête du for privé. Récit de soi et prison heureuse au siècle des Lumières (Classiques Garnier, 2019), tiré de ma thèse de doctorat. Je signe régulièrement des critiques littéraires dans la revue Spirale, dont je suis membre du comité de rédaction. Habituée à lire, à réviser et à traduire les mots des autres, je prends timidement la plume à mon tour.

Mon récit en quelques mots

À travers mes souvenirs de mes grands-parents, ce récit dépeint les contrastes saisissants entre les membres d’une même famille de la diaspora soviétique.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ces dernières années, j’ai commencé à revisiter par l’écriture mes souvenirs d’enfance liés à l’immigration, une période fortement marquée par la présence de mes grands-parents et par l’écho de leurs destins singuliers.

Les premières lignes de mon récit

Quelques années après l’effondrement de l’Union soviétique, ma famille et moi avons immigré à Montréal. Mes grands-parents maternels et paternels nous ayant suivis de peu, ils se sont installés à quelques coins de rue de distance, dans le quartier Côte-des-Neiges. C’est entre ces deux appartements que j’ai passé toutes les fins de semaine de mon enfance. Suivant un horaire alternant et rigoureusement négocié, je passais à pied d’un logement à l’autre, d’abord accompagnée jusqu’au pas de la porte, plus tard seule. Une citation de :Extrait de Le rideau de fer, de Luba Markovskaia

