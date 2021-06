Marinard, l'usine de transformation de crevette, rouvrira pour la saison

Quelque 220 travailleurs d’usine seront peu à peu rappelés au travail. Marinard, qui est la plus importante des trois usines de transformation du golfe, est la dernière à annoncer sa réouverture pour la saison.

Mardi, c’était l’usine des Fruits de mer de l’Est-du-Québec de Matane qui annonçait le redémarrage de ses activités de transformation de la crevette. La Crevette du Nord Atlantique fonctionne depuis déjà deux semaines.

La réouverture de Marinard est un soulagement tant pour les employés de l'usine que pour les crevettiers. Une dizaine de bateaux de la flottille de crevettiers de la Gaspésie, parfois plus, y débarquent leurs prises.

C’est un des plus importants employeurs du Grand Gaspé, rappelle Patrice Element, directeur de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec. Du côté des pêcheurs, on est sensible au sort des travailleurs d’usine. On a tous des amis, des cousins, des tantes qui y travaillent. On est tous très heureux de voir que les pêcheurs peuvent aller à la pêche et que les employés de Marinard peuvent entrer au travail.

Trois crevettiers qui approvisionnent Marinard sont partis mercredi matin, d’autres partiront en après-midi et au cours des prochains jours.

Les premiers débarquements sont prévus au début de la semaine prochaine. Cette année, l’usine devrait transformer exclusivement de la crevette du golfe. C’était environ 80 % l’an dernier.

Reprise des négociations

Cette reprise des activités de pêche ne met pas un terme aux pourparlers entre les propriétaires d’usines et les crevettiers. Les prix actuels au débarquement sont valides jusqu’au 30 juin. Les deux parties doivent maintenant s’entendre sur les prix payés à compter du 1er juillet. Les discussions devraient reprendre cette semaine.

Depuis 2019, les prix au débarquement sont négociés ou fixés en arbitrage accéléré par la Régie des marchés agricoles selon deux périodes de pêche distinctes.

Les négociations sur le prix payé au débarquement reprendront cette semaine. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Même si la saison de pêche débute officiellement en avril, cette année comme en 2020, les prix décrétés par la Régie ont déplu aux transformateurs qui ont retardé l’ouverture de leurs usines. L’usine de L’Anse-au-Griffon est la seule en 2021 à avoir lancé sa production aussitôt après la décision de la Régie des marchés agricoles.

Patrice Element attribue les décisions des industriels aux incertitudes liées à la pandémie. Le porte-parole des crevettiers rappelle qu’en 2019, les pêcheurs étaient partis dès la première semaine d’avril.

Comme l'an dernier?

Malgré ce départ tardif, les crevettiers qui ont débarqué leurs prises à l’usine de L’Anse-au-Griffon obtiennent, selon les premières observations, des taux de captures similaires à l’an dernier.

Cela augure bien, même s’il est un peu tôt pour se prononcer puisque les crevettiers ne fréquentent pas tous les mêmes zones de pêche, indique M. Element.

L’an dernier, les pêcheurs avaient réussi à pêcher l’ensemble de leur quota.

Le taux autorisé de capture est le même qu’en 2020, soit près de 18 000 tonnes pour les quatre zones de pêche fréquentées par les pêcheurs québécois. Ces derniers ne sont toutefois pas les seuls à y capturer de la crevette. Ces secteurs sont aussi fréquentés par des pêcheurs des provinces maritimes.