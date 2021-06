Le cimetière du pensionnat autochtone de Red Deer a lui aussi des choses à révéler

Entre 1893 et 1919, ce pensionnat a accueilli plus de 300 enfants. Mais on ne connaît pas le nombre précis, car les registres ne sont pas exacts, explique Cecile Fausak, retraitée et ancienne représentante de l'Église Unie du Canada.

Plus de 300 élèves ont été scolarisés au sein du pensionnat autochtone de Red Deer. Photo : Archives de la Ville de Red Deer

Depuis 2008, elle est la secrétaire de la Remembering the Children Society qui honore la mémoire des élèves du pensionnat de Red Deer.

Elle estime que leur nombre se situe entre 325 et 350, mais qu'il est plus difficile de savoir combien de ces enfants sont morts alors qu’ils étaient au pensionnat et combien ont été enterrés dans le cimetière de l’école ou ailleurs.

Le vice-président de la Remembering the Children Society, Lyle Keewatin Richards, affirme que le pensionnat de Red Deer avait le taux de mortalité le plus élevé au Canada, soit autour de 20 %.

Le pensionnat autochtone de Red Deer a accueilli des élèves de 1893 à 1919. Photo : Archives de la Ville de Red Deer

Les conditions y étaient particulièrement mauvaises , confirme Kisha Supernant, professeure d'anthropologie à l’Université de l’Alberta

Selon le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, plus de 60 enfants y sont décédés, dit Mme Fausak.

Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace du pensionnat autochtone de Red Deer. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Quelques tombes identifiées

C’est Lyle Keewatin Richards qui à la fin des années 80, alors qu’il était étudiant et travaillait au Musée de Red Deer, a découvert les corps de quatre anciens élèves du pensionnat morts en 1918 de la grippe espagnole.

Ils avaient été enterrés non pas dans le cimetière de l’établissement, mais dans celui de la ville, deux par tombe.

C’était une pratique courante à l’époque , précise Lyle Keewatin Richards.

C'est Lyle Keewatin Richards qui a découvert les corps de quatre anciens élèves à la fin des années 80. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Le terrain où se trouvait le cimetière du pensionnat a été analysé en 2008. Des photos aériennes et un décapage du sol ont permis de mettre au jour une parcelle de 150 m2 où se trouvaient 20 tombes.

En plus des quatre enfants enterrés dans le cimetière de la ville, huit autres ont été identifiés, précise la secrétaire de l’association.

Le mandat à l’époque était simplement d'attester qu'il y avait eu un cimetière à cet endroit, explique Cecile Fausak. Maintenant il faut faire une étude plus poussée. Nous voulons aller plus loin et être capables de dire de façon presque définitive, voici l'étendue du cimetière.

Bientôt une nouvelle étude?

Le terrain où se trouvait le cimetière a été acheté par le gouvernement provincial en 2018 afin qu’il soit protégé et accessible à ceux qui veulent pleurer un proche , précise dans un courriel Amanda LeBlanc, l’attachée de presse du ministère de la Culture et du Multiculturalisme.

Amanda LeBlanc ajoute que le gouvernement consulte actuellement les communautés autochtones pour décider de la façon la mieux appropriée pour protéger et gérer le cimetière .

Des discussions sont en cours avec les neuf communautés autochtones d'où venaient les enfants pour décider quel type de mémorial ils veulent sur ce site , confirme Cecile Fausak.

Ce chemin mène au terrain où se trouvait le cimetière du pensionnat autochtone de Red Deer. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Dans son courriel, l’attachée de presse annonce que le terrain pourrait être à nouveau étudié cet été à l’aide d’un radar à pénétration de sol comme à Kamloops, mais à condition que les communautés considèrent cela comme approprié , souligne-t-elle.

Il faut avant tout que le gouvernement consulte les communautés autochtones d'où venaient ces enfants pour savoir jusqu‘où elles veulent aller dans ces recherches , défend Kisha Supernant.

Travail de réconciliation

Lyle Keewatin Richards est en faveur de cette nouvelle étude, mais il ne pense pas qu’il faille aller jusqu’à creuser. Notre but ultime est de retrouver les tombes et de faire les cérémonies nécessaires [...] Il faut honorer les enfants enterrés, mais surtout nous devons utiliser cela comme une étape de plus vers la réconciliation.

Lui aussi membre de la Remembering the Children Society, Brian St. Germain a entendu parler pour la première fois du pensionnat autochtone de Red Deer il y a une quinzaine d’années. Je n'en avais jamais entendu parler avant , se souvient cet ancien enseignant qui, depuis, œuvre pour faire connaître cette histoire des pensionnats.

Brian St. Germain est lui aussi membre de la Remembering the Children Society qui honore la mémoire des élèves du pensionnat autochtone de Red Deer. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Il espère que toutes les parties prenantes, soit le gouvernement, les communautés autochtones, les descendants des enfants, la Ville, réussiront à se mettre d’accord. Pour le bien de ces enfants, j’espère qu'ils pourront aller au-delà de leurs différences , avance-t-il.

Brian St. Germain pense lui que le lieu devrait avoir une portée pédagogique : Je suis sûr que les familles d’enfants disparus n’oublieront jamais et les Canadiens ne devraient pas oublier non plus [...] Pour que nous ayons une vraie réconciliation, on doit se souvenir de cela pour toujours.

D’après les informations d’Axel Tardieu