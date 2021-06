La saison estivale s’annonce chaude pour le sud de la Colombie-Britannique

Après avoir connu l’un des printemps les plus secs de son histoire, le sud de la Colombie-Britannique risque de vivre une saison estivale avec des températures au-dessus des normales saisonnières, selon Environnement Canada.

Si les vacanciers peuvent se réjouir de ces prévisions, le temps chaud peut nuire à l’agriculture et à la santé des poissons, rappelle le météorologue Armel Castellan.

D’autant plus que la sécheresse guette déjà certaines régions de la province, comme l’est de Vancouver, par exemple, qui entame sa saison chaude au niveau 2 sur une échelle de 5, explique M. Castellan.

Des records de sécheresse

Kelowna a reçu au mois de mai 3,5 mm de pluie alors que normalement, c’est 40 , dit le météorologue. Il s’agit du mois de mai le plus sec depuis l’installation de sa station météorologique en 1969.

Au cours des mois de mars, d’avril et de mai, qui constituent le printemps météorologique, les régions de Victoria, de Vernon, de Kelowna et d’Abbotsford ont connu le printemps le plus sec enregistré, soit moins de 40 % des précipitations habituelles.

C’est un signal très fort pour le sud , dit Armel Castellan.

Les rayons UV sont particulièrement forts en ce temps-ci de l'année. Photo : Ben Nelms/CBC

Un risque pour les feux de forêt

Il ne reste que quelques semaines avant le début de la saison des feux de forêt, qui ont fait des ravages en 2017 et en 2018.

La sécheresse printanière et les précipitations chaudes estivales peuvent contribuer à la sévérité de la situation, mais rien n’est encore joué, selon le scientifique.

Des précipitations tardives dans l’intérieur sud de la province pourraient venir mitiger les risques d'incendie, comme ce fut le cas en 2019, croit-il.

Le printemps avait été très sec et encore plus chaud que cette année, mais à la fin de juin et début de juillet, la province a bénéficié d'une pluie abondante venue atténuer les feux de forêt.

D’ici là, Armel Castellan recommande à la population de bien se protéger des rayons UV Ultra-violets en portant un bon écran solaire où en se retirant du soleil entre 11 h et 15 h.