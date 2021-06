Des médecins s'interrogent sur la présence de spectateurs dans la place Bell MTS

Bien que les décrets provinciaux de santé publique interdisent les rassemblements de toute sorte, quelque 500 travailleurs de la santé entièrement vaccinés contre la COVID-19 pourront assister au match opposant le Canadien de Montréal aux Jets de Winnipeg. Des travailleurs de la santé y seront aussi pour la partie disputée vendredi soir.

Ce sont des gens qui sont complètement immunisés et il est certain qu'il y aura de la distanciation entre les personnes. Je crois que ça va être entièrement sécuritaire , avance le microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface, le docteur Philippe Lagacé-Wiens.

Mais pour lui, il est encore trop tôt pour célébrer le succès des Jets en compagnie d'autres personnes.

La permission accordée aux travailleurs de la santé pourrait laisser croire que les restrictions sanitaires ne sont plus nécessaires ou le sont moins, dit-il, et il y a le risque que les travailleurs de la santé soient vus d'un mauvais œil .

Les travailleurs de la santé sont vraiment les seuls ou quasiment les seuls qui ont le privilège d'avoir les deux doses à date, donc on pourrait sentir une animosité contre les gens qui ont ce privilège-là. Une citation de :Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface

Le Dr Glen Drobot, interniste de Winnipeg, est d’accord avec son confrère.

Selon le Dr Drobot, permettre à certains travailleurs de la santé d'assister aux matchs en personne ressemble à une extension du concept de "héros de la santé", qui dans ce cas, consiste à accorder à un certain groupe de travailleurs de première ligne des privilèges par rapport à d'autres, comme les enseignants et les employés d'épicerie .

Le Dr Drobot aurait préféré une façon plus équitable de reconnaître les efforts des travailleurs.

La Place Bell MTS de Winnipeg peut accueillir jusqu'à 16 345 personnes. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

La décision du gouvernement intervient alors que le Manitoba continue de signaler un nombre élevé de nouvelles infections quotidiennes et que les hôpitaux doivent composer avec un nombre record de patients de la COVID-19 aux soins intensifs. Mardi, 109 patients atteints de la COVID-19 étaient aux soins intensifs et parmi eux, 37 avaient été transférés dans des hôpitaux en Ontario et en Saskatchewan.

Des partisans dans plusieurs stades du pays

Des partisans du Canadien et des Maple Leafs étaient au rendez-vous, samedi au Centre Bell. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Au Québec, des partisans se sont rendus au Centre Bell de Montréal pour assister au sixième match entre les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto, samedi. Le gouvernement du Québec a assoupli les restrictions pour permettre à 2500 personnes d'entrer dans l'aréna de 21 302 places.

C'était la première fois depuis plus d'un an qu'un match de hockey de la LNH au Canada était disputé devant public.

L'Ontario a réagi deux jours plus tard en autorisant 550 travailleurs de la santé entièrement vaccinés à assister au septième match disputé lundi à l'aréna Scotiabank de Toronto.

Loterie de billets

Les 500 travailleurs de la santé qui assisteront au match de mercredi ont été choisis par tirage au sort, selon un porte-parole de Soins Communs Manitoba.

Pour être admissibles, les travailleurs de la santé doivent avoir une carte d'identité avec photo valide du système de santé, être complètement vaccinés contre la COVID-19 et être prêts à montrer une preuve de leur statut vaccinal avant d'entrer dans la Place Bell MTS.

Les masques devront être portés en tout temps dans le stade et les concessions ne seront pas ouvertes.