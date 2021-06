Le duo rap montréalais Kirouac et Kodakludo lance son premier album

Dans ce duo montréalais polyvalent, c’est Kodakludo qui s’occupe de la musique et Kirouac qui écrit les paroles. Le groupe formé par Ludovic Rolland-Marcotte et Paul Provencher, de leurs vrais noms, lance vendredi son premier album complet.

Après avoir été remarqué grâce à divers titres lancés ces dernières années tels que bixi, Jeanne-Mance et montmartre, le tandem nous présente Les gradins, fruit d’un labeur de plus de deux ans.

Plus tôt cette année, il a dévoilé des pièces et des vidéoclips extraits de l’album, dont Carré Saint-Louis et YO KODAK!.

Le vidéoclip de cette dernière chanson a par ailleurs été réalisé par Kirouac. Les deux jeunes hommes se sont rencontrés sur les bancs d’école, en études de cinéma, et mettent à profit leur formation dans leur création musicale.

Ludovic [Kodakludo] était entré [en cinéma] avec une perspective très visuelle, esthétique; c’est un photographe, a expliqué Kirouac à la chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer. Moi, j’aimais beaucoup écrire des histoires et des scénarios [...].

On s’est rendu compte qu’on avait les deux une passion pour la musique [...] puis on a trouvé une chimie qui repose sur l’équilibre entre nos côtés esthétiques et narratifs , poursuit-il.

Les gradins est accompagné d’une bande dessinée, écrite par Kirouac et illustrée par Benjamin Gagné, et d’un album photo, une série de portraits croqués par Kodakludo.

L’album musical et ses autres déclinaisons seront offertes à compter de vendredi en version numérique sur Bandcamp. On pourra écouter la musique sur des plateformes numériques telles que Spotify et Apple Music.