Yolande James nommée directrice de la Diversité à Radio-Canada

L’ancienne députée et ministre provinciale Yolande James devient directrice générale de la Diversité et de l’inclusion de la Société Radio-Canada.

Mme James en a fait l’annonce à la fin de l’émission Mordus de politique diffusée mercredi après-midi à ICI RDI et à laquelle elle participe comme analyste.

Ministre de l'Immigration puis de la Famille dans le gouvernement libéral de Jean Charest, Yolande James commente l'actualité à Radio-Canada et CBC depuis 2014. Elle occupera ses nouvelles fonctions à compter du 7 juin prochain.

Je reste dans la famille. Une citation de :Yolande James

J’ai accepté le mandat de directrice Diversité et inclusion et j’en suis très fière , a poursuivi Mme James sur les ondes d'ICI RDI.

En même temps, vous allez me manquer , a-t-elle poursuivi à l’intention de l’animateur Sébastien Bovet et de son collègue Guy Lachapelle. Elle a également profité de l’occasion pour remercier toute l’équipe de l’émission.

Dans un communiqué, la direction de Radio-Canada a indiqué que Mme James accompagnera les secteurs dans leurs projets liés à l'inclusion et la diversité, en plus de développer et renforcer les liens de Radio-Canada avec les communautés et l'industrie . De plus, elle contribuera à l'atteinte de nos objectifs de recrutement et de promotion en matière de diversité.

Une pionnière de la politique québécoise

Avocate de formation, Yolande James est devenue, en 2004, la première femme noire élue à l’Assemblée nationale du Québec. Lorsque le premier ministre Charest la nomme, en 2007, à la tête du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, elle devient aussi la première femme issue de la communauté noire à accéder au Conseil des ministres.

Mme James a également dirigé le ministère de la Famille, le plus gros portefeuille du gouvernement après la Santé et l’Éducation.

En plus de quitter ses fonctions d’analyste et de commentatrice, Mme James terminera ses autres mandats externes au cours des prochaines semaines afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions à temps plein.