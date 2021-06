Bière, influenceurs, services de garde : Biden lance le « mois de la vaccination »

Services de garde sans frais, vaccination dans des salons de barbier, rabais dans des commerces, concours, beignes, bières et billets de baseball gratuits, recours à des vedettes, des athlètes et des influenceurs : l'administration Biden a mis de multiples joueurs à contribution et déploiera plusieurs efforts afin d'atteindre la cible de vaccination qu'elle s'est fixée pour le 4 juillet.

Il y a un mois, le président Joe Biden avait indiqué qu'il visait l'administration d'au moins une dose à 70 % de la population adulte d'ici cette date symbolique, espérant un retour à une certaine normalité d'ici les célébrations de la fête de l'Indépendance américaine.

La Maison-Blanche a dévoilé plus tôt dans la journée une liste d'incitatifs, dont le président Biden a résumé les grandes lignes.

Jusqu'au 4 juillet, quatre des plus grands fournisseurs de services de garde du pays offriront leurs services aux parents ou aux gardiens d'enfants qui se feront vacciner ou qui ont besoin de récupérer après la vaccination.

Plusieurs pharmacies, dont les grandes chaînes CVS Health et Walgreens, étendront pour leur part leurs heures d'ouverture les vendredis pour les personnes qui veulent s'y faire vacciner pour toute la durée du mois de juin.

La Maison-Blanche pourra aussi compter sur l'appui de plusieurs localités, qui participent au défi des maires , une compétition visant à couronner la ville qui verra le plus grimper son taux de vaccination. Jusqu'ici, une cinquantaine de maires, dont ceux de Washington D.C., Détroit (Michigan), Atlanta (Georgie), Austin (Texas), Sacramento (Californie) et Cleveland (Ohio), se sont joints à l'initiative.

Selon les données du 1er juin, 62,9 % des adultes américains ont obtenu leur première dose, et 51,9 % sont pleinement vaccinés.

D'après la Maison-Blanche, le nombre de cas a chuté de plus de 90 % et le nombre de morts de 85 % depuis l'arrivée en poste de Joe Biden, le 20 janvier.