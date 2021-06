Une série estivale extérieure, cinq concerts sous le signe de l’intensité et un nouveau chœur : l’Orchestre symphonique de Gatineau (OSG) concrétise des projets de longue date à l’occasion de sa 15 e saison qui débutera en septembre prochain.

À l’aube de la 15e saison de l’orchestre, le directeur artistique et musical Yves Léveillé a eu envie de créer une programmation passionnée, intense et explosive . Plus encore, après une année de résilience où la pandémie a forcé l’annulation d’une programmation complète, il compte profiter de l’anniversaire de l’ OSGOrchestre symphonique de Gatineau pour réaliser des rêves qu’il caresse depuis sa fondation.

Félix et feux d’artifices

Les œuvres de l'artiste Christian Quesnel seront projetées lors du concert à grand déploiement de l'Orchestre symphonique de Gatineau. Photo : Courtoisie/Christian Quesnel

Question de se réchauffer (lire aussi : se faire plaisir) avant la prochaine saison, l’ OSGOrchestre symphonique de Gatineau présentera quatre concerts extérieurs, en après-midi et en soirée les 11 et 25 juillet, dans les secteurs Aylmer, Gatineau, Buckingham et Hull. Une quarantaine de musiciens reprendront le concert hommage à Félix Leclerc ayant affiché complet à la salle Odyssée en 2019.

Il s’agira, pour le public, d’une occasion d’assister gratuitement au spectacle. Ceux qui se rendront sur la rue Laval le 25 juillet à 21 h, dernier soir de représentation, pourront également découvrir les illustrations de l’artiste visuel Christian Quesnel, créées spécialement pour Félix : l’alouette en liberté, présentées sur écran géant. Les projections seront accompagnées des mouvements de la danseuse contemporaine Geneviève Duong, ainsi que du récit de l’historien Raymond Ouimet.

Le pianiste gatinois Kevin Chen, d'origine chinoise, a 16 ans. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

L’Orchestre symphonique de Gatineau lancera ensuite sa prochaine saison le 18 septembre avec le concert Explosion musicale. L’Ouverture festive de Chostakovitch sera suivie notamment par le Royal Fireworks de Haendel ainsi que le Concerto nᵒ 3 en Do mineur de Beethoven offert par le jeune pianiste Kevin Chen, gagnant du premier concours de concertos de l’ OSGOrchestre symphonique de Gatineau en 2020.

Amuser les musiciens… et le public

Le 6 novembre, Tempête et passions braquera les projecteurs sur les grandes compositions allemandes telles que Till Eulenspiegels lustige Streiche, de Richard Strauss, ou encore la Chevauchée des Valkyries de Richard Wagner.

Pour le temps des Fêtes, Yves Léveillé a adapté le texte d’Alexandre Dumas, Histoire d’un casse-noisettes, pour en faire un conte musical joué par l’orchestre et narré par la comédienne Anne Casabonne. Ce Casse-Noisette aura lieu le 18 décembre prochain.

Le 12 février, Un mariage symphonique retentira à la salle Odyssée, question de fêter la Saint-Valentin avec Les noces de Figaro et l’intégrale du Songe d’une nuit d’été, de Mendelssohn, notamment.

Pour clore la saison 2021-2022 de l’Orchestre symphonique de Gatineau, le 2 avril, Yves Léveillé présentera le nouveau Chœur de l’ OSGOrchestre symphonique de Gatineau , sous la direction du maître Antonio Llaca. Ça fait 15 ans que je veux que ça fonctionne , se réjouit celui qui a également dirigé des ensembles de voix au cours de ses 30 années au Conservatoire de musique de Gatineau.

L’occasion était bonne de le présenter l’Hymne à la joie dans le dernier programme de la saison , fait-il valoir, rêvant d’un printemps 2022 tout en musique et en liberté.

Déjà 14 ans d’intensité et de diversité

Le directeur artistique et chef de l'Orchestre symphonique de Gatineau, Yves Léveillé Photo : Facebook/ Orchestre symphonique de Gatineau

En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, Yves Léveillé est fier du chemin parcouru par l’ensemble gatinois qu’il a fondé en 2007. En 15 ans d’intensité , le directeur artistique et musical croit avoir réussi à offrir de la diversité : des programmes classiques, populaires, de l’opéra, des créations originales ainsi que des collaborations avec des artistes d’ici et d’ailleurs comme Laurence Jalbert, Patrick Normand, Isabelle Boulay et Le Vent du Nord.

On a offert ça pendant les 14 dernières années et on est vraiment fiers parce que c’est pratiquement toujours à guichet fermé depuis la première année , souligne-t-il.

Pour celui qui a toujours souhaité présenter des séries d’été ou encore faire des concerts pédagogiques dans les écoles, l’espoir pointe à l’horizon grâce à des projets qui semblent déboucher dans le bon sens , dit-il. Ça fait qu’on est très optimistes.

Avec la collaboration de Mélanye Boissonnault