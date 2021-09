Qui suis-je?

À l’école, ma matière préférée était le français. Très tôt, j’ai aimé et respecté ma langue maternelle. J’aimais la composition française. Un professeur avait aimé un de mes textes et l’a fait parvenir à L'Éclaireur Progrès de Saint-Georges, qui l’a publié. Ça s’intitulait Le retour du père le soir. Après un cours de secrétariat, option sténo-dactylo, j’ai travaillé quelque temps dans des bureaux où ma sténo ne m’a jamais servie. J’ai bifurqué vers le service aux tables en hôtellerie dans de grands hôtels de Québec, mais je n’ai jamais oublié mon premier amour : l’écriture. De temps en temps, il me vient un sursaut d’envie d’écrire auquel je succombe : des textes de chansons, de petites histoires, etc.

Mon récit en quelques mots

Mon récit tient son origine d’un fait très marquant : un premier baiser non désiré et dégueulasse d’un parfait inconnu, à un âge oscillant entre la curiosité et la peur des caresses de l’autre sexe!

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ma source d’inspiration : moi-même, cette jeune fille fort peu dégourdie, maladroite, gênée et bloquée de partout.

Les premières lignes de mon récit

J’ai 69 ans et un mois. Dans 11 mois, je serai vieille, alors autant vous raconter ce qui s’est passé.



J’avais 15 ans et l’impression que le ciel se foutait de moi. Avec ma famille, nous habitions dans un rang non éclairé le soir, et j’avais le sentiment que ma vie se passerait sans couleur. Je comptais les ans sinon les mois où j’aurais enfin 18 ans. Ce moment où je pourrais voler loin du cocon isolé et connaitrais des histoires d’amour telles que j’en voyais à "Cinéma International" le vendredi soir à la télé, ma seule évasion. Une citation de :Extrait d'Une soirée chez Ti-Lou, de Lorraine Hamel

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.