COVID-19 : bilan stable en Gaspésie, une première depuis le 30 avril

La stabilité de la situation épidémiologique de la Gaspésie a été ébranlée en mai à la suite du dépistage de plusieurs cas dans des écoles de deux MRCMunicipalité régionale de comté du territoire.

Les deux événements, un survenu au début mai à Marsoui et à Mont-Louis, et l’autre dans des écoles de Matapédia et Saint-François-d’Assise dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon, ont fait presque doubler les cas entre le mois d’avril et le mois de mai.

Selon les données recensées par la santé publique, 202 cas ont été dénombrés en mai, alors qu'il y en avait eu un peu moins de 100 en avril.

Ces éclosions pourraient encore être responsables de quelques infections, soulignait la santé publique plus tôt cette semaine. D'ailleurs, les deux cas rapportés mardi étaient liés à l'éclosion survenue début mai en Haute-Gaspésie.

Au palier jaune jusqu'à la mi-juin

Mardi, tandis que le premier ministre François Legault annonçait l’assouplissement de plusieurs mesures sanitaires dans la plupart des régions du Québec, la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est demeurée au même palier d’alerte.

Cette décision a été motivée par les deux éclosions de mai, rapporte le directeur régional de la santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger. Selon lui, ces deux éclosions sont maîtrisées et la région devrait passer au palier de préalerte vert à la mi-juin.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 486 cas

Bonaventure : 417 cas

Rocher-Percé : 482 cas

La Côte-de-Gaspé : 498 cas

La Haute-Gaspésie :106 cas

Îles-de-la-Madeleine : 39 cas



Source : direction de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Par ailleurs, selon le dernier bilan de la santé publique, il ne resterait officiellement que 21 porteurs actifs du virus dans la région, dont 6 en Haute-Gaspésie et 15 dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

Une personne est toujours hospitalisée après avoir été infectée par le SRAS-CoV-2.

Depuis le début de la pandémie, 2028 personnes ont reçu un résultat positif à la COVID-19 en Gaspésie et aux Îles, 137 ont dû être hospitalisées et 46 sont décédées des suites de la maladie.

Au Bas-Saint-Laurent, les autorités sanitaires déplorent un nouveau décès depuis les dernières 24 heures. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapporte quatre nouveaux cas, mais aucun dans les MRC de l’est du Bas-Saint-Laurent.

Dans l’ensemble du Québec, la propagation du virus semble aussi ralentir. Le ministère de la Santé du Québec fait état de 288 nouveaux cas de COVID-19 mercredi. Cinq décès s’ajoutent au bilan de la pandémie.