Le Manitoba annonce 267 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès

Six personnes supplémentaires sont mortes de la COVID-19 et 267 nouveaux cas ont été décelés au Manitoba mercredi.

Quatre des six décès sont liés à des variants, dont un non déterminé :

Une sexagénaire de Santé Sud Une septuagénaire de Winnipeg avec le variant B.1.1.7 Une octogénaire de Santé Sud avec un variant non déterminé Une octogénaire de Winnipeg Un nonagénaire de Santé Sud avec le variant B.1.1.7 Une nonagénaire de Winnipeg avec le variant B.1.1.7

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 11,5 % à l’échelle provinciale et à 12,9 % pour Winnipeg.

Faits saillants : 4267 cas actifs*

46 251 personnes guéries à ce jour

294 hospitalisations, parmi lesquelles 217 personnes sont encore contagieuses

69 patients hospitalisés aux soins intensifs au Manitoba, dont 48 sont encore contagieux

1062 décès attribuables à la COVID-19

51 580 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie * Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Depuis février 2020, 775 237 tests de dépistage ont été effectués, dont 2646 mardi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 198

Prairie Mountain : 6

Santé Sud : 28

Entre-les-Lacs et de l’Est : 14

Nord : 21

Par ailleurs, des éclosions se sont déclarées à l’Hôpital Seven Oaks et au Saul and Claribel Simkin Centre à Winnipeg. Les deux établissements sont passés en alerte rouge dans le système de réponse à la pandémie de la province.