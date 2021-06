Solo ensemble, à partir des mots de Joe La Jolie

Dans ce second épisode de Solo ensemble, à partir des mots, l'auteure Joe La Jolie de Whitehorse et le rappeur Alpha Toshineza donnent une voix à la solitude engendrée par la pandémie.

Le concept Solo ensemble, à partir des mots, a réuni au cours des dernières semaines des artistes des quatre coins de l'Ouest et du Nord pour offrir une nouvelle création portée par les mots.

Les auteures Joëlle Préfontaine d'Edmonton, Séréna A. Jenna de Yellowknife et Joe La Jolie de Whitehorse ont relevé le défi d'écrire en deux semaines un court texte sur le thème de la solitude.

Elles ont ensuite été jumelées avec le guitariste André Thibault de Vancouver, la danseuse Heather Cameron de Regina et le rappeur Alpha Toshineza de Winnipeg, respectivement.

Dans cette seconde création, le rappeur Alpha Toshineza donne vie aux paroles de En attendant la fin, de Joe La Jolie.

Solo Ensemble Les mots, En attendant la fin Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Seule dans mon îlot, loin, loin, et du monde en feu et des civilisations qui paniquent, je rassemble miette par miette mon cœur devenu presque cendre. Une citation de :Joe La Jolie, En attendant la fin

Qui est Joe La Jolie?

Joe La Jolie Photo : Fournie par Joe La Jolie

Artiste multidisciplinaire, autrice, artiste visuelle, artiste de cirque et danseuse, Joe La Jolie originaire de St-Henri-de-Taillon au Québec habite Whitehorse au Yukon depuis 12 ans. L'artiste, qui écrit depuis son adolescence a autopublié Mémoires affectives, un recueil de 37 poèmes accompagnés de ses peintures et abordant notamment l'amour, le sexe, les arts, la colère, la paix. Elle a publié régulièrement dans le journal l’Aurore Boréale et la revue Le nombril au Yukon. Joe La Jolie s'est notamment fait connaître lors des soirées de spoken word intitulés Brave News Words à Whitehorse où elle présentait ses poèmes en français devant une audience majoritairement anglophone. Elle présente au printemps 2021 une exposition de ses œuvres de body painting intitulée De corps en accord au café Bullet Hole Bagel de Whitehorse.

Qui est Alpha Toshineza?

Le rappeur Alpha Toshineza de Winnipeg Photo : Radio-Canada

Originaire du Luxembourg, le rappeur franco-manitobain et artiste en arts visuels Alpha Toshineza laisse sa marque en tant qu'ambassadeur de la musique francophone du Manitoba. Il est le fondateur de Sonlight Operations, premier label hip-hop francophone au Manitoba. Il fait ses débuts dans le rap au milieu des années 90 au Luxembourg et Belgique et collabore avec divers noms du hip-hop. Son album Jazz Inuit lancé en 2017 lui vaut une mise en nomination aux Western Canadian Music Awards la même année et le Prix SOCAN de la Meilleure chanson francophone. En 2018, il accède aux demi-finales du Festival de Granby et lance en mars 2019 l'album de rap francophone Triple A.