Les revenus générés par les stationnements ont chuté de 8,2 M$ à Ottawa en 2020

Ces données figurent dans le rapport annuel de 2020 sur le Service du stationnement, qui a été présenté mercredi au Comité des transports de la Ville d’Ottawa.

Le stationnement payant, sur rue et hors rue, a généré des recettes de 8,93 millions de dollars en 2020, comparativement à 17,10 millions de dollars en 2019.

Cette chute des revenus de stationnement est attribuable aux effets de la pandémie de COVID-19, puisque la demande de places de stationnement a considérablement baissé pendant la plus grande partie de 2020 , peut-on lire dans le document.

Pour tenir compte des répercussions de la pandémie sur les recettes, le Service du stationnement a eu droit à une partie du financement pour la relance sécuritaire, qui est venue compenser le choc pandémique , pour un montant total de 7,92 millions de dollars, selon le rapport annuel.

Cette aide financière a permis au Service de stationnement de verser une contribution de 1,56 million de dollars à son Fonds de réserve pour le stationnement, afin de compenser le manque à gagner en recettes .

Malgré cela, le Service de stationnement souligne que les répercussions de la pandémie restent substantielles en 2021 .

Il subsiste toujours un certain degré d’incertitude à terme, même si les recettes des frais de stationnement doivent se rétablir peu à peu aux niveaux prépandémiques dans les prochaines années , est-il écrit dans le rapport annuel.

La saine gestion du Fonds de réserve pour le stationnement et la comptabilisation des incidences escomptées sur les recettes nous permettront de nous assurer que nous disposerons des fonds à consacrer aux dépenses en immobilisations à engager dans le cadre du programme , poursuit le Service de stationnement.

Le Service du stationnement de la Ville d’Ottawa affirme aussi avoir finalisé, en avril 2021, une nouvelle stratégie de stationnement public pour les vélos.

Les grands objectifs de cette stratégie consistaient à harmoniser les différentes fonctions se rapportant au stationnement des vélos et qui sont déjà réalisées par différentes directions générales, en plus de préciser des critères relatifs à la localisation, aux circonstances et aux types d’installations pour le stationnement des vélos.

