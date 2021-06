Les employés de soutien en milieu scolaire annulent la grève de jeudi

La grève devait notamment toucher les écoles du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, à Québec.

Le syndicat qui représente 33 500 employés de soutien un peu partout au Québec estime toujours que les négociations piétinent.

La dernière rencontre de négociation avec des représentants de l’État a eu lieu le 12 mai dernier.

C'est assez de se faire niaiser. On négocie, on ne négocie pas, pas de mandat, un peu de mandat. On a décidé de s'inscrire dans la même façon de faire que le gouvernement , lance le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost.

Les syndiqués sont notamment des éducatrices en services de garde scolaires, des secrétaires d'écoles, des concierges, des ouvriers spécialisés et des techniciennes en éducation spécialisées.

Meilleurs salaires et moins de précarité

Ils réclament la fin de la précarité d'emploi et de meilleures conditions salariales.

Le personnel de soutien scolaire, ce sont des gens qui gagnent 28 000 $ par année en moyenne. Ils vivent la précarité à plus de 72 % , précise Éric Pronovost.

Le syndicat affirme qu’il y aura d’autres jours de grève déclenchés au besoin. Par contre, ils pourraient être annoncés à la dernière minute.

Les employés de soutien disent ainsi appliquer la méthode yo-yo du gouvernement.

Ça pourrait être annoncé à la dernière minute, ça pourrait être annulé à la dernière minute. Il faut trouver une façon d'ouvrir les yeux de ce gouvernement-là. La population doit cesser de croire qu'ils sont toujours en train de nous offrir des cadeaux et offres incroyables , lance Éric Pronovost.

Grève des professionnels maintenue

De son côté, la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec maintient sa demi- journée de grève, en avant-midi, le 9 juin prochain.

Cette grève va notamment toucher les écoles du Centre de services scolaire de la Capitale.

La Fédération représente 10 000 professionnels de 32 corps de métier, comme des conseillers en orientation, des psychologues, des psychoéducateurs, des orthophonistes, des ingénieurs ou encore des conseillers en orientation.

Ils réclament de meilleures conditions salariales et dénoncent le fait que le gouvernement Legault leur offre des augmentations moins importantes que celles consenties aux enseignants.

Plusieurs des professionnels qu'on représente peuvent très bien travailler dans d'autres secteurs que celui de l'éducation. Partout ailleurs, les salaires sont beaucoup plus élevés. À cause de ça, on n'arrive pas à combler les postes depuis longtemps. Ça crée une surcharge , affirme la vice-présidente de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec, Sophie Massé.

Elle soutient qu’en bout de ligne, les listes d'attente s'allongent pour obtenir par exemple des services en psychologie ou encore en orthophonie. Ce sont, selon elle, les élèves qui en sortent perdants.