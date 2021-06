Une chanson pour valoriser l’usage du français auprès des entreprises

La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) a lancé la campagne « Français soigné, professionnels branchés! » visant à valoriser l’usage du français auprès des entreprises.

Un vidéoclip et une chanson ont aussi été dévoilés dans le cadre du lancement.

En collaboration avec l’Office québécois de la langue française, la CCIRN souhaite notamment informer les petites entreprises sur leurs obligations concernant la langue française, mais aussi les outiller pour adopter le français sur le web. La directrice générale de la CCIRN, Valérie Morin, souligne qu'avec la pandémie, de nombreuses entreprises ont développé le commerce en ligne.

On n’avait pas le choix avec la pandémie. Les entreprises se sont tournées vers le transactionnel sur le web et sur les médias sociaux. Ce que l’on souhaite, c’est vraiment de contourner cette anglicisation de l’activité économique que l’on remarque beaucoup, et d’apporter aussi la fierté du français comme langue d’usage , affirme-t-elle.

Le porte-parole de la campagne, l’auteur-compositeur-interprète Guillaume Laroche, indique qu’il a voulu créer une chanson ludique et entraînante pour encourager les entrepreneurs à favoriser le français.

Je ne dis pas que je suis parfait, mais j’essaie beaucoup d’utiliser le français dans mes chansons. C’est la langue que je maîtrise le mieux, premièrement, et des fois on ne se rend pas compte à quel point elle est riche, cette langue-là. Je pense que c’est super important le français, et c’est pour ça que j’étais super content aussi de participer à cette campagne , dit-il.

Les entreprises sont invitées à consulter la page web, qui a été créée pour la campagne, où l’on fournit aux entreprises des outils gratuits pour faciliter l’utilisation du français.

Valérie Morin indique que la campagne vise aussi à préparer les entreprises dans la foulée de l’annonce du projet de loi 96.

En étant une région éloignée des grands centres, on a quand même des ambitions internationales. Ce n’est pas parce qu’on est à Rouyn-Noranda qu’on ne veut pas faire de l’international. On incite les gens, par exemple, [à se demander] "est-ce que l’accueil sur votre site web est en français par défaut même si vous avez des versions de cinq langues sur votre site web?" , mentionne-t-elle.

Parmi les entreprises participantes, certaines seront sélectionnées pour prendre part à un tournage spécial au mois d'août, dont les détails seront révélés plus tard.