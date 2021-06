COVID-19 : la Péninsule acadienne est sur ses gardes

Cela porte à dix le nombre de cas actifs dans cette région, jusqu'ici relativement épargnée par la pandémie.

Depuis le début de la semaine, plusieurs activités ont été annulées ou remises dans la Péninsule acadienne puisque le bruit courait qu'il y avait de nouveaux cas de personnes atteintes par le coronavirus.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, lors d'un point de presse. Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Une longue liste de lieux où des expositions ont pu avoir lieu a été publiée par la santé publique, ce qui a confirmé les craintes de plusieurs résidents.

Il est question de différents commerces : des restaurants et des magasins, notamment, la plupart se trouvant dans la région de Shippagan.

Fermetures et annulations

Des foyers de soins ont fermé rapidement la porte aux visiteurs, des soirées et des bingos ont été annulés, des salles communautaires ont fermé leurs portes.

Dès lundi, le foyer de soins Les résidences Mgr Chiasson, à Shippagan, a fermé ses portes aux visiteurs.

Un repas dans un foyer de soins du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La directrice de l'établissement, Anne-Marie Richardson, n'a voulu courir aucun risque.

Les visites seront interdites, le temps d'avoir plus d'informations de la santé publique, explique-t-elle. On fait tout pour la sécurité de nos résidents et de nos employés. On doit juste s'assurer que tout reste sous contrôle.

Lundi également, le propriétaire de la Terrasse à Steve, à Miscou, Steve Bezeau, a fermé les portes de son commerce temporairement pour les mêmes raisons.

C'est de façon préventive, insiste-t-il. Je ne suis pas prêt à risquer la santé des pêcheurs ou de nos employés. J'ai même ma mère de 83 ans qui reste avec moi. J'aime mieux prévenir que guérir.

Pas de panique à Le Goulet

Dans le village voisin de Shippagan, à Le Goulet, le maire, Paul-Aimé Mallet, demeure calme.

Le quai de Le Goulet est fermé, note-t-il. Il y a seulement les pêcheurs qui peuvent aller sur le quai. La salle communautaire et son bingo, c'est fermé pour les deux prochaines semaines.

Je ne pense pas que les gens sont trop paniqués avec ça. Une citation de :Paul-Aimé Mallet, maire de Le Goulet

Il assure cependant qu'il n'a pas remarqué un vent de panique pour l'instant. Il fait remarquer que des annulations d'activités ont déjà eu lieu par le passé par mesure préventive.