Qui suis-je?

J'ai 21 ans et j'étudie au bac en études et pratiques littéraires à l'Université Laval. J'ai auparavant obtenu un certificat en création littéraire qui, jusqu'à cette année, était offert par cette université. C'est d'ailleurs dans le contexte de ce programme que j'ai écrit mon texte Mourante à renaître. Je fais actuellement partie du cercle des auteurs de la relève propulsé par Première Ovation. Mon genre de prédilection est la poésie. Lorsque je dérive du genre, j'adopte tout de même sa concision, ses images et sa charge émotive dans ma prose.

Mon récit en quelques mots

Mon récit est autobiographique. Il témoigne de mon cheminement, de mes frustrations et de mes questionnements par rapport à la notion de genre.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Pour le fond, c'est la façon dont j'habite mon corps, ou plutôt comment mon corps m'habite, me hante, qui a inspiré l'écriture de ce récit. C'est dur, mais c'est la haine et le dégoût qui l'ont motivé. D'autre part, c'est plutôt la poésie qui a inspiré la forme éclatée et concise que prend le récit. Je voulais transposer chaque moment, chaque fragment dans une prose, oui poétique, mais qui d'abord épouse en quelque sorte la manière dont on lit un vers, une strophe, c'est-à-dire avec lenteur : un mot, une image à la fois.

Les premières lignes de mon récit

La voix. Le "je". Tant de haine, d’incompréhension. Son véhicule, sa maison, son corps : jamais refuge; à jamais prison. Trop petit, trop sommaire. Inconnu. Ne pouvant tout contenir. Ne pouvant tout me contenir. L’inconfort. L’étouffement. Y remédier. Comment?



***



Debout, mon achat entre les mains, c’est maintenant. Enfin comprendre. Me voir, peut-être m’y trouver. Les doigts glacés et agités. Je défais le papier brun. Dans son emballage transparent, il se présente à moi. Une citation de :Extrait de Mourante à renaître, de Loup Gauthier

