2020 se conclut avec un excédent plus mince pour Promotion Saguenay

Dans le rapport annuel de l’organisme dévoilé mercredi, on apprend que Saguenay a pu accueillir seulement 18 congrès et événements dans les premiers mois de l’année 2020, avant le début de la pandémie, ce qui a généré 1,1 million de dollars.

Lors d’une année normale, Promotion Saguenay estime que ces revenus auraient dû être près de quatre fois plus élevés et atteindre environ 4,3 millions de dollars.

En ce qui concerne la saison des croisières, les navettes maritimes ont permis d'amasser autour de 300 000 $, soit le quart des revenus touchés en 2019.

À l'aéroport Saguenay-Bagotville, 57 000 personnes ont fréquenté les installations aéroportuaires en 2020, comparativement à environ 120 000 l'année précédente. Cependant, l’impact financier a été compensé par les frais aéroportuaires défrayés par les transporteurs. Les avions en direction du Nord ont été plus nombreux de façon à respecter la distanciation physique. De plus, la période des vols en direction du Sud était presque terminée lorsque la pandémie a frappé, si bien que l’organisme a pu toucher une grande partie des frais aéroportuaires qui y sont liés.

Promotion Saguenay a terminé son exercice financier 2020 avec un excédent de 769 000 $. En 2019, l'excédent était de 926 000 $.

L’organisme a pu atteindre ce résultat en mettant notamment sur la glace plusieurs projets d’envergure. Aussi, Promotion Saguenay a eu l’agréable surprise de voir la vente de terrains industriels augmenter.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, a beaucoup d’espoir pour l’année en cours.

On a un plan ambitieux pour 2021. On veut participer à la relance économique. On a des projets majeurs qui sont en branle.

Une citation de :Patrick Bérubé, directeur général, Promotion Saguenay